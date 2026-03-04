Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

Dinsdag in de Coupe de France had Racing Strasbourg veel te danken aan zijn doelman Mike Penders. De Belg was zeer sterk tegen het Stade de Reims van Karel Geraerts. En zo zijn we alweer een rondje verder.

De droom stopt in de kwartfinales voor Reims. De ploeg van Karel Geraerts, die uitkomt in de Ligue 2, trok dinsdagavond in de Coupe de France naar Racing Strasbourg en is na een zenuwslopend slot uitgeschakeld door twee strafschoppen in de 83e en 87e minuut (2-1).

Einde verhaal voor Leoni en Geraerts in de Franse Beker

Théo Leoni, die een sterk seizoen speelt bij Stade de Reims, stond aan de aftrap op het middenveld. Strasbourg was over het algemeen de betere ploeg tegen een Reims dat weinig het spel maakte, maar de score bleef lang op 0-0. Tot Mike Penders in de 67e minuut met een knappe zweefduik moest ingrijpen om te voorkomen dat Reims op voorsprong kwam.

Na twee weggegeven strafschoppen in het slot reageerde Reims te laat: pas diep in de extra tijd viel de 2-1. Karel Geraerts, in uitspraken geciteerd door L'Equipe, gaf toe: "Ons plan hield 80 minuten stand, en niet 90."

Uitschakeling in de beker: goed nieuws voor Reims?

Toch kan deze uitschakeling in de Coupe de France ook positief uitdraaien voor de Champenois, die het de voorbije weken lastig hebben in de Ligue 2. Reims blijft namelijk steken op vier gelijke spelen op rij, waardoor AS Saint-Etienne en Troyes wat afstand hebben genomen. Stade de Reims staat derde en dus nog altijd op een promotieplek, maar zal zich moeten herpakken.

Voor Mike Penders bevestigt deze prestatie vooral zijn uitstekende vorm. De doelman wordt gehuurd van Chelsea en lijkt de ontwikkeling door te maken die de Blues voor ogen hadden toen ze hem in 2024 voor 20 miljoen euro wegplukten bij KRC Genk.





OH QUEL ARRÊT DE MIKE PENDERS 🧤



67' | 0️⃣-0️⃣ #RCSASDR — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 3, 2026

Penders l’arrêt de dingue — mendoza🇯🇲🏴 (@allller_toi) March 3, 2026