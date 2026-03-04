De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

Uitgenodigd op het Europese Forum in Brussel legde Vincent Kompany uit hoe sport en zijn project BX Brussels kansarme jongeren kunnen helpen hun plek in de maatschappij te vinden.

Vincent Kompany vergeet niet waar hij vandaan komt. Als gastspreker op het Europees Forum over Werkgelegenheid in Brussel deelde de coach van Bayern München via een videoconferentie zijn visie op de integratie van jongeren uit de wijken.

Sport als uitweg

Voor Kompany kan sport levens veranderen. "Sport heeft me geholpen om veel problemen op te lossen waar ik later in mijn leven mee geconfronteerd werd. Brussel is een van de meest multiculturele steden ter wereld. Sport was het enige moment waarop ik begreep dat je niet wordt gedefinieerd door de kleur van je huid, maar door die van je shirt", werd hij geciteerd door Het Laatste Nieuws.

De ex-verdediger benadrukte hoe waardevol de ontmoetingen zijn die het voetbal mogelijk maakt. "Sport laat je mensen uit verschillende culturen ontmoeten. Voor mij is de essentie van een samenleving om diverse en geïsoleerde gemeenschappen een gevoel van verbondenheid te geven."

Vincent Kompany heeft de juiste woorden klaar

Kompany had het ook over de jongeren die hij begeleidt met zijn project BX Brussels. "Ik zie hoop bij jongeren, bij getalenteerde jongeren en bij gedreven jongeren. Ze moeten voelen dat anderen het voortouw nemen."


De voormalige kapitein van de Rode Duivels sloot af met een zeer persoonlijke boodschap. "Ja, ik zie alle jongeren met problemen als een soort mini-versie van mezelf. Daardoor zie ik ook veel successen." Zijn tussenkomst werd met langdurig applaus onthaald door de deelnemers aan het forum.

