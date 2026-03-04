David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

David Hubert staat voor veertien belangrijke wedstrijden met Union SG. Als ze die alle veertien winnen, dan is de dubbel zelfs een feit. Of het zo'n vaart zal lopen? Dat moet nog blijken. Met Hubert zelf is het in ieder geval snel gegaan.

David Hubert maakt momenteel veel indruk bij Union SG. In het verleden was hij ook onder meer actief bij RSC Anderlecht en OH Leuven. Bij dat eerste team werd hij plots ontslagen - een serieuze ontgoocheling voor de coach.

Bij Union SG vonden ze het ontslag van Hubert bij Anderlecht niet terecht

”Ze vonden bij Union SG vooral dat mijn ontslag bij Anderlecht niet terecht was in relatie tot de beschikbare middelen en wat we daarmee behaald hadden. Tegelijkertijd hadden ze ook de waarde-evolutie van de spelers onder mijn trainerschap gemeten."

“Na mijn ontslag bij Anderlecht ben ik letterlijk door elke journalist in dit land persoonlijk benaderd om de vuile was buiten te hangen. Een maand later en twee maanden later polsten ze dan nog eens", aldus David Hubert over zijn ontslag bij Anderlecht.

David Hubert wil de vuile was van Anderlecht niet buitenhangen

In Het Nieuwsblad verduidelijkt hij dat hij begrijpt dat de journalisten ook hun job moeten doen, maar dat hij nooit de behoefte heeft gevoeld om die vuile was buiten te hangen om tijdelijke frustratie niet groter te maken dan ze is.

"Toen ik aangesteld werd bij Leuven bleef ik die vragen krijgen, hoor. Maar ik vond het als thema nooit opportuun om erop in te gaan. Wat heb ik daar mee te winnen? Niets toch?", vatte hij het heel duidelijk samen.