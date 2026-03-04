David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

David Hubert staat voor veertien belangrijke wedstrijden met Union SG. Als ze die alle veertien winnen, dan is de dubbel zelfs een feit. Of het zo'n vaart zal lopen? Dat moet nog blijken. Met Hubert zelf is het in ieder geval snel gegaan.

David Hubert maakt momenteel veel indruk bij Union SG. In het verleden was hij ook onder meer actief bij RSC Anderlecht en OH Leuven. Bij dat eerste team werd hij plots ontslagen - een serieuze ontgoocheling voor de coach.

Bij Union SG vonden ze het ontslag van Hubert bij Anderlecht niet terecht

”Ze vonden bij Union SG vooral dat mijn ontslag bij Anderlecht niet terecht was in relatie tot de beschikbare middelen en wat we daarmee behaald hadden. Tegelijkertijd hadden ze ook de waarde-evolutie van de spelers onder mijn trainerschap gemeten."

“Na mijn ontslag bij Anderlecht ben ik letterlijk door elke journalist in dit land persoonlijk benaderd om de vuile was buiten te hangen. Een maand later en twee maanden later polsten ze dan nog eens", aldus David Hubert over zijn ontslag bij Anderlecht.

David Hubert wil de vuile was van Anderlecht niet buitenhangen

In Het Nieuwsblad verduidelijkt hij dat hij begrijpt dat de journalisten ook hun job moeten doen, maar dat hij nooit de behoefte heeft gevoeld om die vuile was buiten te hangen om tijdelijke frustratie niet groter te maken dan ze is.

Lees ook... Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit
"Toen ik aangesteld werd bij Leuven bleef ik die vragen krijgen, hoor. Maar ik vond het als thema nooit opportuun om erop in te gaan. Wat heb ik daar mee te winnen? Niets toch?", vatte hij het heel duidelijk samen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
David Hubert

Meer nieuws

Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

14:00
Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

09:30
Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

10:30
1
'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

13:30
Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

10:45
1
Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

11:00
3
Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

12:00
Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek"

13:00
1
Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

12:20
Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard Analyse

Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard

11:40
"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

11:10
Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

11:20
1
Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

10:00
1
Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

10:15
📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

09:45
Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

07:20
Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

09:00
Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

08:40
2
De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

07:50
Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

09:15
Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

07:00
7
Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

08:20
Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

07:40
'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

08:00
4
RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

21:00
Opvallende interesse: 'Fenerbahçe meldt zich in Limburg voor speler van... Jong Genk'

Opvallende interesse: 'Fenerbahçe meldt zich in Limburg voor speler van... Jong Genk'

06:30
Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

18:40
2
'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

23:00
7
Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

21:40
'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

22:30
7
La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

20:00
3
De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

22:00
Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen

Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen

20:40
4
Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'

Manchester United plooit niét voor FC Barcelona: 'Dit is de beslissing over Marcus Rashford'

21:20
Nicky Hayen heeft Genk op koers, nu volgt de ultieme stresstest

Nicky Hayen heeft Genk op koers, nu volgt de ultieme stresstest

20:05
Chelsea-eigenaar verklapt héél eigenaardige manier van werken: "Manchester City wou hem absoluut, dus was het ook voor ons een aanwinst"

Chelsea-eigenaar verklapt héél eigenaardige manier van werken: "Manchester City wou hem absoluut, dus was het ook voor ons een aanwinst"

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

franchi franchi over 'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub' Vital Verheyen Vital Verheyen over La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht' franchi franchi over Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard franchi franchi over 'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min' franchi franchi over Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" TatstOn TatstOn over Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen" TatstOn TatstOn over Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record Andreas2962 Andreas2962 over 'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen DKMA DKMA over Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved