"Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei

Foto: © photonews

De crisis bij RSC Anderlecht is de laatste weken steeds groter geworden. Ook coach Besnik Hasi vond er zijn Waterloo. Michel Wuyts had over de gewezen coach van paars-wit nog iets heel erg bijzonders te melden.

Het loopt al eventjes echt voor geen meter bij RSC Anderlecht. En ook het ontslag van Besnik Hasi lijkt vooralsnog geen zoden aan de dijk te brengen. De analisten zien al langer dan vandaag dat het simpelweg niet loopt.

Michel Wuyts streng voor RSC Anderlecht

Ook Michel Wuyts was al streng in Café Constant twee weken geleden, vlak voor het ontslag van Hasi: "Tegen Dender had ik al een voorgevoel en ik kreeg het gevoel dat de wedstrijd niet au sérieux werd genomen." 

"Voor de match had ik al een moment van ergernis toen ik de knie (met tape) van Nathan De Cat zag. En toen ik vaststelde dat de nieuwe spits mocht spelen, had ik toen al een idee dat het voor de coach moest stoppen. Ik kon er echt niet mee leven, het was ergernis van voor het eerste fluitsignaal."

Cedric Hatenboer is een kutspeler volgens Besnik Hasi

"De mooie lichtshow? Dat is niet de essentie, het contrast met de match was te groot. Dan heb je een schaamtevol gevoel achteraf." En Wuyts had ook nog wat te zeggen over de keuze voor Cetkovic in plaats van Hatenboer.

Die laatste kreeg nooit een kans onder Hasi bij paars-wit: "Een kennis van mij vroeg op de Gouden Schoen aan Hasi waarom hij hem liet spelen en Hatenboer niet. 'Het is een kutspeler' is wat Hasi op dat moment tegen hem zei. Hij zei niet waarom."

