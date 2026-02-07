Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat kostte uiteindelijk ook de kop van trainer Besnik Hasi. Maar waar liggen de oplossingen?

Anderlecht krijgt geen kansen

RSC Anderlecht zit al weken in moeilijk vaarwater en uiteindelijk werd de trainer ontslagen. Maar het probleem reikt veel verder dan dat. De aanvallers van paars-wit zitten met een serieuze vormdip. Bertaccini scoorde één keer in tien wedstrijden.

“Hij had in de voorbije wedstrijden minstens één keer moeten scoren”, vertelt Franky Van der Elst aan La Dernière Heure. “Hij is de speler die de meeste kansen heeft gehad. Twee tegen Standard en nog één tegen Antwerp. Hij slaagt er niet meer in om te scoren.”

De oplossing zal wellicht van Danylo Sikan moeten komen. Tegen Antwerp mocht hij echter niet invallen, ook al stond zijn ploeg op achterstand. “Anderlecht zal hem nodig hebben. Ze missen lengte voorin. Hij kan aan de tweede paal opduiken bij voorzetten. Anders heeft Anderlecht geen oplossingen meer.”

Al is er ook nog Mihajlo Cvetkovic. Amper 18 jaar en misschien wel de grote joker van paars-wit. “Eigenlijk maakt het niet uit wie er voorin staat, een spits moet doelpunten maken. Een spits moet een reeksje kunnen neerzetten.”

Valt Anderlecht uit de top zes?

In de zone van de waarheid lukt het niet voor Anderlecht. Ook Thorgan Hazard heeft het bijzonder moeilijk. “Ik heb niets aan te merken op zijn mentaliteit. Hij werkt enorm hard, maar hij komt nooit meer in een positie om beslissend te zijn. Hij staat te ver van het doel.”



Tegen Dender, Standard en Antwerp telde Van der Elst amper vier grote kansen voor Anderlecht. “Dat is veel te weinig. Er zal meer nodig zijn dan alleen inzet. RSCA heeft kwaliteit nodig. Enkele weken geleden maakte ik me geen zorgen om hen, maar ik begin me af te vragen of hun plaats in de top zes niet in gevaar komt.”