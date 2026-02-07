Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat kostte uiteindelijk ook de kop van trainer Besnik Hasi. Maar waar liggen de oplossingen?

Anderlecht krijgt geen kansen

RSC Anderlecht zit al weken in moeilijk vaarwater en uiteindelijk werd de trainer ontslagen. Maar het probleem reikt veel verder dan dat. De aanvallers van paars-wit zitten met een serieuze vormdip. Bertaccini scoorde één keer in tien wedstrijden.

“Hij had in de voorbije wedstrijden minstens één keer moeten scoren”, vertelt Franky Van der Elst aan La Dernière Heure. “Hij is de speler die de meeste kansen heeft gehad. Twee tegen Standard en nog één tegen Antwerp. Hij slaagt er niet meer in om te scoren.”

De oplossing zal wellicht van Danylo Sikan moeten komen. Tegen Antwerp mocht hij echter niet invallen, ook al stond zijn ploeg op achterstand. “Anderlecht zal hem nodig hebben. Ze missen lengte voorin. Hij kan aan de tweede paal opduiken bij voorzetten. Anders heeft Anderlecht geen oplossingen meer.”

Al is er ook nog Mihajlo Cvetkovic. Amper 18 jaar en misschien wel de grote joker van paars-wit. “Eigenlijk maakt het niet uit wie er voorin staat, een spits moet doelpunten maken. Een spits moet een reeksje kunnen neerzetten.”

Valt Anderlecht uit de top zes?

In de zone van de waarheid lukt het niet voor Anderlecht. Ook Thorgan Hazard heeft het bijzonder moeilijk. “Ik heb niets aan te merken op zijn mentaliteit. Hij werkt enorm hard, maar hij komt nooit meer in een positie om beslissend te zijn. Hij staat te ver van het doel.”

Lees ook... Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Tegen Dender, Standard en Antwerp telde Van der Elst amper vier grote kansen voor Anderlecht. “Dat is veel te weinig. Er zal meer nodig zijn dan alleen inzet. RSCA heeft kwaliteit nodig. Enkele weken geleden maakte ik me geen zorgen om hen, maar ik begin me af te vragen of hun plaats in de top zes niet in gevaar komt.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Franky Van der Elst

Meer nieuws

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

22:30
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

22:49
Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

17:00
Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

21:20
KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

14:00
Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

21:56
1
De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

12:30
Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

20:18
Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

19:00
Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden De derde helft

Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden

21:00
Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

20:00
1
Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

Weer miserie voor Rudi Garcia: een Rode Duivel valt geblesseerd uit

20:30
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

17:57
🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

18:00
4
Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

09:30
'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

18:30
OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

17:30
KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

17:15
Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer beweert dat hij kampioen was geworden als hij één speler erbij had gehad

Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer beweert dat hij kampioen was geworden als hij één speler erbij had gehad

12:00
8
"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

16:30
2
Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

07:20
2
12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

16:00
Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

16:15
Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

15:30
Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

15:00
4
Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

14:30
Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

10:00
8
Westerlo kraakt op corners: Lapage is duidelijk Reactie

Westerlo kraakt op corners: Lapage is duidelijk

13:10
Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

11:00
13
Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany

Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany

13:30
5
Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"

Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"

13:00
Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

08:00
19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

07:40
LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

11:15
Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over K Beerschot VA - Club Brugge NXT: 2-1 --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - Anderlecht: - ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over KAA Gent - OH Leuven: 1-3 Venom#13 Venom#13 over 🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram stefje stefje over Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany Shooters Shooters over Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge Stefaan_82 Stefaan_82 over Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Charleroi - Cercle Brugge: 3-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved