"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

Lorenz Lomme
| 2 reacties
Foto: © photonews

Anthony Vanden Borre werd opgeleid als centrale verdediger en verdedigende middenvelder, maar bracht zijn carrière uiteindelijk door als rechtsback. Een keuze waar hij spijt van heeft.

De voormalige Rode Duivel was te gast in het programma EN OFF op het YouTube-kanaal van journalist Sacha Tavolieri. Het volledige programma zal zondag beschikbaar zijn, maar zaterdag werd al een stukje gepubliceerd.

Toen Vanden Borre daarin gevraagd werd wat hij in zijn carrière zou willen overdoen als hij dat kon, aarzelde hij geen moment. "Ik zou aan het begin van mijn professionele carrière duidelijk zeggen dat ik niet als rechtsback wilde spelen. Dat was een positie die ik niet leuk vond”, benadrukte hij. 

Vanden Borre heeft zichzelf verraden

Het was een positie die volgens hem niet bij hem paste. "Ja, ik heb op een WK gespeeld, maar dat was niet de speler die ik wilde zijn. Ik had een andere speler kunnen zijn, maar zo is het leven nu eenmaal."

"Je krijgt de kans om in het eerste elftal te spelen, je speelt en je denkt niet na. Het blijft een voetbalwedstrijd. Als ze me hadden gevraagd om als keeper te spelen, had ik dat misschien ook gedaan. Ik heb mezelf verraden."


Op welke positie had hij dan wel willen spelen? "Ik had graag in het centrum gespeeld. Als centrale verdediger of verdedigende middenvelder, zoals ik als kind heb geleerd", sloot hij af.

Anthony Vanden Borre

