Ivan Leko drie keer op rij in Jan Breydel: zal Tzolis opnieuw spelen?

Club Brugge geeft zondagavond Standard partij. Het is uitkijken of Ivan Leko Christos Tzolis opnieuw in het basiselftal zal droppen.

Club Brugge speelt drie keer op Jan Breydel

Home sweet home. Dat geldt de komende drie wedstrijden alvast voor Club Brugge. Het speelt thuis tegen Standard, uit bij Cercle en thuis tegen OH Leuven. Drie afspraken in het Jan Breydelstadion dus.

Een opsteker lijkt alvast dat Christos Tzolis weer inzetbaar is. “Christos traint opnieuw zonder pijn en heeft de Gouden Schoen-verhalen achter zich gelaten. Hij is volledig gefocust op voetbal”, zegt Leko aan Het Nieuwsblad.

Tzolis met rol van invaller?

De trainer van blauw-zwart liet op zijn persconferentie alvast weten dat hij nog geen beslissing genomen heeft. Dat gebeurt na de training. En dan nog kan het zijn dat Tzolis een andere rol dan een basisplek krijgt. “Soms eindig je de match beter met een bepaalde speler, dan dat je hem in de basis laat starten…”, aldus Leko.

Wie er normaal ook bij is, is Joel Ordonez. Hij was twee speeldagen geschorst. “Hij is heel belangrijk voor ons. We hebben hem gemist. Kijk naar de situatie van de afgelopen weken”, aldus Leko die verwees naar de partij tegen La Louvière.

Een negen op negen lijkt een must voor Club Brugge. “Aan rekenen doen we niet mee. We concentreren ons op zaken die we wél in de hand hebben, zoals ons voetbal nog beter maken”, besluit de trainer.