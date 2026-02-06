Reactie Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

Foto: © photonews

Westerlo heeft het weekend niet bepaald goed ingezet. In een thuiswedstrijd tegen STVV gingen de Kemphanen met maar liefst 0-4 onderuit. Achteraf wond trainer Issame Charaï er dan ook geen doekjes om.

Ferri dubbel gemist

Na een 0-4 nederlaag kan je als coach natuurlijk niet veel zeggen dat het resultaat beter te verteren maakt. "Eentje om snel te vergeten", reageerde Westerlo-trainer Issame Charaï dan ook logischerwijze. "We konden niet dezelfde intensiteit voor de dag brengen."

Vooral de eerste twee tegendoelpunten op corner zaten hoog bij Charaï: "Dan sta je echt te vloeken langs de zijlijn. Taniguchi, notabene één van hun betere koppers, staat twee keer zo goed als vrij aan de eerste zone om door te koppen."

Maar misschien valt dat ook te verklaren door een noodgedwongen wissel die Charaï moest doorvoeren tijdens de opwarming. Want Nacho Ferri stond op het wedstrijdblad maar de spits moest noodgedwongen afhaken tijdens de opwarming. "Hij voelde wat spanning aan zijn hamstring en de dokter vond het een te groot risico om hem te laten starten. Hem dan inbrengen bij 0-3 was ook een onnodig risico geweest."

Excuses

"Maar", gaat Charaï verder. "Hij staat meestal wel in de zone waar Taniguchi de twee corners kon doorkoppen. Hebben we hem zowel verdedigend als aanvallend gemist? Misschien wel, maar wil het niet op één speler steken vandaag. Ik pak zelf als trainer de volledige verantwoordelijkheid voor dit resultaat. Ik had de wedstrijd misschien wel anders moeten aanpakken", aldus Charaï. "Daarvoor wil ik ook mijn excuses aanbieden aan de supporters."

Niet alleen de score was opvallend, maar ook de rode kaart voor Ourega bij een 0-3 stand. "Het is een jonge gast die nog maar enkele weken bij ons zit. Laat het een leermoment voor hem zijn want die rode kaart was mijn inziens toch onnodig om daar een fout te maken."

