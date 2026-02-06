Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales?

Een paar dagen geleden maakte Club Brugge indruk in de Youth League, door een 0-2 achterstand nog om te buigen in een overwinning. Ondertussen kennen ze de rest van hun pad naar mogelijk ongeziene glorie.

Club Brugge ontving afgelopen week AS Monaco in de zestiende finales van de Youth League. Na amper een halfuur voetballen keken de jonge Bruggelingen tegen een 0-2-achterstand aan, maar uiteindelijk werd wel nog gewonnen.

Mission complete! 🔥 Next stop: 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝟏𝟔. 🔵⚫



Club NXT U19 buigt een 0-2-achterstand om naar 3-2 en stoot door naar de volgende ronde! ✨ pic.twitter.com/faJCIp7Oz3 — Club NXT (@ClubNxt) February 3, 2026

Uiteindelijk werd met 3-2 gewonnen en zo mocht Club Brugge naar de achtste finales van de Youth League. Daarvoor werd vrijdag geloot, al weten de Bruggelingen ook tegen wie ze mogelijk moeten spelen als ze winnen.

In de achtste finales ontmoeten ze MSK Zilina, een team dat uit het 'Domestic Path' komt als winnaar van de eigen competitie - de manier waarop ook KRC Genk in de voorrondes terechtkwam en daarin werd uitgeschakeld in de vorige ronde door HJK Helsinki.

Club Brugge aan de bak tegen MSK Zilina, daarna Atlético Madrid?

Op 24 of 25 februari zal blauw-zwart naar Slowakije trekken om het op te nemen tegen Zilina. In de vorige ronde schakelden zij nog Liverpool uit, nadat eerder ook al Shelbourne en Rode Ster Belgrado werden geklopt.





In de eventuele kwartfinale zal dan moeten worden gespeelde tegen de winnaar van het duel tussen Atlético Madrid en Maccabi Haifa. De halve finales en de finale staan op het programma in Nyon. Benfica, Internazionale, Real Betis of AZ Alkmaar zijn dan de kandidaten.