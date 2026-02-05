'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

De toekomst van Gaetan Coucke bij Sampdoria blijft onzeker. Rond zijn mogelijke uitleenbeurt richting Griekenland circuleren twee uiteenlopende versies.

Aanpassing van de voorwaarden door Sampdoria

Volgens Griekse berichtgeving lag er een akkoord klaar tussen Atromitos en Sampdoria voor een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. De doelman zou bereid zijn geweest om naar Griekenland te vertrekken.

Die piste kreeg echter een wending toen Sampdoria bepaalde onderdelen van de overeenkomst wilde wijzigen. Het ging daarbij vooral om het aantal voorziene speelbeurten en de optie tot aankoop, zo meldt Sport FM.

Door die aanpassingen lijkt de deal voorlopig stil te vallen. De betrokken partijen zouden enkel verder kunnen als er alsnog een substantiële wijziging komt in de voorwaarden. Daardoor blijft de situatie rond Coucke onduidelijk, ondanks eerdere signalen dat een overgang dichtbij was.

Tweede versie: weigering door Coucke zelf

Naast het Griekse verhaal circuleert in Italië een andere lezing. Daar wordt gemeld dat Coucke zelf de overstap naar Atromitos heeft afgewezen. Verschillende bronnen bevestigen dat hij de Griekse optie niet ziet zitten, waardoor de onderhandelingen zouden zijn stilgevallen.

Die versie staat haaks op de eerdere berichten, wat de onduidelijkheid vergroot. Beide verhalen doen tegelijk de ronde, zonder dat één van de twee officieel bevestigd is. De enige zekerheid is dat Sampdoria nog steeds een bestemming zoekt voor de doelman.





Zolang er geen akkoord is, blijft Coucke bij Sampdoria zonder uitzicht op speelminuten. De club moet dus snel beslissen of een nieuwe piste wordt geopend of dat de doelman het seizoen afwerkt zonder competitieritme.