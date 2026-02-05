Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge speelde op de slotspeeldag van de League Phase van de Champions League tegen het Franse Olympique Marseille. Door een 3-0 overwinning konden ze zich plaatsen én schakelden ze bovendien ook Marseille uit.

Marseille presenteerde zich niet bijster sterk op bezoek bij Club Brugge in Jan Breydel. En dus zijn de analisten heel streng voor wat ze allemaal zagen van de Zuid-Fransen de laatste tijd. Daarbij werden de strenge woorden zeker en vast niet geschuwd.

Marseille werd weggespeeld door Club Brugge

Nnadi maakte de transfer van Zulte Waregem naar Marseille: “Ah, dikke transfer … Wat een bende prutsers”, aldus Wesley Sonck in 90 Minutes. “Sorry dat ik het zeg, maar daar kan ik echt niet tegen wat daar allemaal gezegd is geweest.”

“De Zerbi dit en De Zerbi dat en De Zerbi ginds. Maar wel uitgeschakeld in de League Phase van de Champions League. 3-0 op hun botten van Club Brugge. Bedankt, tot ziens en ga naar huis. Koffertje pakken en ermee stoppen, simpelweg.”

Slechte keuzes van De Zerbi op het middenveld tegen Club Brugge?

“Ze zijn weggespeeld door Club Brugge, echt helemaal weggespeeld. Het zijn mannen die het voetbal willen heruitvinden met van alles … In Frankrijk vinden ze dit allemaal een schande dat ze eruit liggen, maar dan hebben ze toch niet naar de voorbije jaren van Club Brugge gekeken.”


Filip Joos pikte in: “Als je speelt met Kondogbia en Hojbjerg op het middenveld, dan heb je Club Brugge toch niet goed bekeken. Als je denkt dat je het met die twee spelers gaat kunnen doen … Het zijn echt twee kiekens zonder kop hé, echt waar.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille

Meer nieuws

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

17:00
'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

16:30
1
📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

16:00
7
Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

12:20
DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

14:00
1
Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

14:40
4
STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

13:50
DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

14:20
Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

12:20
2
David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

13:30
Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

13:00
1
Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

12:40
9
Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

12:00
2
Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

09:30
Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

11:00
Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

11:40
Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

10:30
10
Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

11:20
LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

10:15
Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

09:46
5
Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

09:00
1
Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

08:00
20
Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

08:40
19
KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

08:20
5
Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

07:20
1
Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

07:40
19
Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

06:30
7
Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

20:00
11
Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

07:02
🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

23:00
6
'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

23:30
Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

21:00
9
Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

22:30
'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

22:30
19
OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

22:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder JaKu JaKu over 'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht' JaKu JaKu over 📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit JaKu JaKu over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' rinus michels rinus michels over Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht" RememberLierse RememberLierse over Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard' Cul-de-sac Cul-de-sac over Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen? FCBalto FCBalto over Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions roodwit1880 roodwit1880 over Anderlecht - Antwerp: - Don Bozhinov Don Bozhinov over Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved