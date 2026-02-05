Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

Club Brugge speelde op de slotspeeldag van de League Phase van de Champions League tegen het Franse Olympique Marseille. Door een 3-0 overwinning konden ze zich plaatsen én schakelden ze bovendien ook Marseille uit.

Marseille presenteerde zich niet bijster sterk op bezoek bij Club Brugge in Jan Breydel. En dus zijn de analisten heel streng voor wat ze allemaal zagen van de Zuid-Fransen de laatste tijd. Daarbij werden de strenge woorden zeker en vast niet geschuwd.

Marseille werd weggespeeld door Club Brugge

Nnadi maakte de transfer van Zulte Waregem naar Marseille: “Ah, dikke transfer … Wat een bende prutsers”, aldus Wesley Sonck in 90 Minutes. “Sorry dat ik het zeg, maar daar kan ik echt niet tegen wat daar allemaal gezegd is geweest.”

“De Zerbi dit en De Zerbi dat en De Zerbi ginds. Maar wel uitgeschakeld in de League Phase van de Champions League. 3-0 op hun botten van Club Brugge. Bedankt, tot ziens en ga naar huis. Koffertje pakken en ermee stoppen, simpelweg.”

Slechte keuzes van De Zerbi op het middenveld tegen Club Brugge?

“Ze zijn weggespeeld door Club Brugge, echt helemaal weggespeeld. Het zijn mannen die het voetbal willen heruitvinden met van alles … In Frankrijk vinden ze dit allemaal een schande dat ze eruit liggen, maar dan hebben ze toch niet naar de voorbije jaren van Club Brugge gekeken.”



Filip Joos pikte in: “Als je speelt met Kondogbia en Hojbjerg op het middenveld, dan heb je Club Brugge toch niet goed bekeken. Als je denkt dat je het met die twee spelers gaat kunnen doen … Het zijn echt twee kiekens zonder kop hé, echt waar.”