Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Amir Murillo zit bij Olympique Marseille op een zijspoor. De voormalige flankverdediger van RSC Anderlecht kreeg kritiek en werd door Roberto De Zerbi uit de ploeg gezet.

Amir Murillo (29) lijkt het shirt van Olympique de Marseille niet meer te zullen dragen. De Panamese flankverdediger kwam in 2023 naar Marseille en was dit seizoen nochtans een vaste waarde met 16 competitiewedstrijden (2 goals en 2 assists), maar Roberto De Zerbi is niet langer overtuigd van zijn kwaliteiten.

De coach van OM zou hem volgens de Franse pers uit de A-kern hebben gezet door herhaalde defensieve fouten. Die beslissing volgde kort na de verloren match in Brugge (3-0), op een moment dat de spanning in Marseille oploopt.

Murillo naar Turkije of de MLS?

Het gevolg: Murillo, nochtans best geliefd bij de supporters, staat effectief op vertrekken en zoekt op het laatste moment nog een oplossing voor de rest van het seizoen, meldt La Provence. Dat is niet eenvoudig, omdat in de meeste landen de transfermarkt al gesloten is.

De ex-verdediger van RSC Anderlecht kan mogelijk nog aan de slag in Turkije, waar de transferperiode deze week sluit. La Provence spreekt van lopende onderhandelingen met Besiktas. Ook de MLS, waar Amir Murillo doorbrak bij de NY Red Bulls, blijft een optie tot eind maart.

Sinds zijn komst in 2023 speelde Amir Murillo 82 wedstrijden voor OM. Daarin maakte hij 6 doelpunten en gaf hij 9 assists. Hij groeide uit tot een speler die erg geapprecieerd werd door het publiek.