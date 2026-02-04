Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

Nathan De Cat wordt uiteraard door heel Europa gevolgd en geldt als een van de grootste talenten op zijn positie. Maar niet elke club in Europa zal de gevraagde prijs kunnen betalen.

RSC Anderlecht liet Nilson Angulo op het einde van de wintermercato vertrekken voor zo'n 17 miljoen euro, aangevuld met bonussen. Daarmee kan de Ecuadoriaan uitgroeien tot een van de duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis. Maar één speler moet alle records breken: Nathan De Cat.

$Algemeen wordt verwacht dat De Cat het bedrag zal overstijgen dat Stade Rennais in 2020 betaalde voor Jérémy Doku, namelijk 26 miljoen euro — nog altijd het record voor een uitgaande transfer van Anderlecht. Er werd al gesproken over sommen tussen 40 en 50 miljoen euro, al lijkt meer dan 30 miljoen realistischer voor de 17-jarige "ket".

Nathan De Cat voor 20 miljoen euro?

Eén ding staat vast: 20 miljoen euro volstaat niet. Dat bedrag zou Brighton & Hove Albion in de laatste uren van de mercato hebben geboden, volgens informatie van Sacha Tavolieri in het programma Footb’All Time van Unibet.

Dat bod werd vanzelfsprekend geweigerd door Anderlecht, niet alleen omdat het te laag was, maar ook omdat een vertrek van Nathan De Cat deze winter ondenkbaar was voor paars-wit. Het vertrek van Nilson Angulo viel nog te verantwoorden, maar De Cat laten gaan zou een zware klap zijn geweest.

Volgende zomer zal het voor Anderlecht erg moeilijk worden om zijn jonge toptalent te behouden. De Cat wordt momenteel op 17 miljoen euro geschat, maar zijn marktwaarde kan snel exploderen — zeker als hij intussen Rode Duivel wordt.