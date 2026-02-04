Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nathan De Cat wordt uiteraard door heel Europa gevolgd en geldt als een van de grootste talenten op zijn positie. Maar niet elke club in Europa zal de gevraagde prijs kunnen betalen.

RSC Anderlecht liet Nilson Angulo op het einde van de wintermercato vertrekken voor zo'n 17 miljoen euro, aangevuld met bonussen. Daarmee kan de Ecuadoriaan uitgroeien tot een van de duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis. Maar één speler moet alle records breken: Nathan De Cat.

$Algemeen wordt verwacht dat De Cat het bedrag zal overstijgen dat Stade Rennais in 2020 betaalde voor Jérémy Doku, namelijk 26 miljoen euro — nog altijd het record voor een uitgaande transfer van Anderlecht. Er werd al gesproken over sommen tussen 40 en 50 miljoen euro, al lijkt meer dan 30 miljoen realistischer voor de 17-jarige "ket".

Nathan De Cat voor 20 miljoen euro?

Eén ding staat vast: 20 miljoen euro volstaat niet. Dat bedrag zou Brighton & Hove Albion in de laatste uren van de mercato hebben geboden, volgens informatie van Sacha Tavolieri in het programma Footb’All Time van Unibet.

Dat bod werd vanzelfsprekend geweigerd door Anderlecht, niet alleen omdat het te laag was, maar ook omdat een vertrek van Nathan De Cat deze winter ondenkbaar was voor paars-wit. Het vertrek van Nilson Angulo viel nog te verantwoorden, maar De Cat laten gaan zou een zware klap zijn geweest.

Lees ook... Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens
Volgende zomer zal het voor Anderlecht erg moeilijk worden om zijn jonge toptalent te behouden. De Cat wordt momenteel op 17 miljoen euro geschat, maar zijn marktwaarde kan snel exploderen — zeker als hij intussen Rode Duivel wordt.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (05/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Nathan De Cat

Meer nieuws

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

11:20
3
Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

11:00
2
Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

10:30
3
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

10:00
14
Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

12:20
Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

08:00
6
Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

13:30
Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

12:50
4
Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

12:40
DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

13:00
Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

12:20
Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen? Analyse

Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen?

11:40
1
Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben?

Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben?

09:00
1
Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

07:23
7
Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

09:30
Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

07:00
DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis

DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis

09:15
6
Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

08:40
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
15
Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

08:20
9
Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

07:40
2
KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

07:30
Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

22:30
3
Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

19:40
5
'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

06:30
Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie Analyse

Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie

06:00
Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

05:30
Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

23:00
🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

22:00
Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

21:40
8
Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

16:30
6
Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

19:00
7
Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

21:20
2
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

20:40
6
Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

trivece trivece over DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis J K J K over Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens Bemmer Bemmer over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters Joe Joe over Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon Jerre76 Jerre76 over Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat Impala Impala over Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing Demogorgon Demogorgon over Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos Geert DL Geert DL over Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs franchi franchi over Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt jawaddedadde jawaddedadde over Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved