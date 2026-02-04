Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie

KVC Westerlo heeft op bezoek bij Zulte Waregem drie heel nuttige punten gepakt. Het zit daardoor weer iets veiliger in het klassement en kan eerder naar boven kijken dan naar beneden. Bovendien pakten De Kemphanen nog eens een clean sheet en dat deed de coach zichtbaar deugd.

Met toch een vertimmerde defensie deed KVC Westerlo het prima. Andreas Jungdal deed het prima in doel en is zo de rustige vastheid achterin geworden, een mooi sluitstuk van de defensie. Ook zijn coach was dan ook tevreden.

KVC Westerlo moest puzzelen achteraan tegen Zulte Waregem

"Het was opnieuw een heel goede westrijd van Jungdal en ook een heel goede clean sheet. Hij verdiende die vorige week ook al, maar nu is het gelukt. Hij is soms ver uit zijn doel gekomen om ons te redden en was ook goed in de lucht."

Op rechts was er geen Reynolds door een schorsing, terwijl Bayram centraal uitviel tijdens de opwarming waardoor ook Roman Neustädter plots tussen de lijnen verscheen. "We wilen geen risico's nemen", aldus coach Charaï.

Leiderschap van Neustädter, offensieve acties van Ourega bij Westerlo

"Roman toonde meteen leiderschap. Dit was een belangrijke overwinning, dus ik ben blij en fier. Een mooie clean sheet én onze tweede uitzege van het seizoen: ik wil niet spreken over complexen, maar over werkpunten."



En uiteraard was er ook heel wat lof voor Dylan Ourega, die in zijn tweede wedstrijd voor Westerlo meteen uitpakte met een assist: "Hij had een tweede assist moeten hebben en dat was een mooi visitekaartje geweest. Hij heeft de offensieve loopacties en deed het goed. De verdediging mist nog automatismen, maar het is knap dat ze zich staande hielden."