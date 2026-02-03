Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

Kenneth Bornauw heeft nog heel wat werk bij Anderlecht. De nieuwe CEO heeft een werkje van lange adem geërfd. En dat is niet enkel bij de A-ploeg zo, maar ook bij de jeugd moet er weer orde op zaken gesteld worden.

De RSCA Futures hebben dit seizoen drie keer gewonnen en negen keer gelijkgespeeld en staan daarmee 14de in de Challenger Pro League. Opvallend daarbij is dat de Futures ineens moeten rekenen op heel wat inkomende transfers om hun kern deftig te stofferen.

Bij de RSCA Futures is er een toestroom van Afrikaanse spelers

Ga een jaar op vijf-zes terug en er stond bij de beloften quasi geen enkele speler op het veld die niet uit de eigen jeugdopleiding kwam. Afgelopen weekend stonden er zes gekochte of gehuurde - inclusief Thomas Foket - spelers in de basis.

Opvallend daarbij: ze hebben twee Senegalezen (Omar Sarr en Pape Aliya N'dao), een Ghanees (Antwi Dacosta) en een Nigeriaan (Babatunde Akomolede) gaan halen. Dat doet bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. Het heeft natuurlijk ook te maken met het vele doorschuiven van de jeugd naar de A-ploeg en spelers die vertrokken naar andere clubs.

De jeugdopleiding kan zo niet volgen en er moeten te jonge spelers doorgeschoven worden naar hogere leeftijdscategorieën. Bij de Futures lopen vier 16-jarigen, drie 17-jarigen en een 15-jarige rond. Het is nooit de bedoeling geweest dat er bij de Futures acht spelers gehaald moesten worden om een competitieve ploeg te hebben.

Het te snel doorschuiven van de jeugd heeft gevolgen bij Anderlecht

De eigen jeugd met hier en daar een versterking, dat was het plan. Maar de toestroom uit het Afrikaanse continent lijkt niet meteen hoe het zou moeten lopen. De verstoorde doorstroom heeft trouwens ook sportieve gevolgen.



Afgelopen weekend speelde de jeugd tegen Genk en werd er drie keer verloren en één keer gelijkgespeeld door de respectievelijke ploegen. De meesten spelen dan ook tegen jongens die een jaar of meer ouder zijn. Op die leeftijd maakt dat een enorm verschil.

Ook dat zal moeten aangepakt worden de komende maanden. Daarom wordt er ook zo hard gespeculeerd op Neerpede over een terugkeer van Jean Kindermans. In eender welke rol, maar hij kan advies geven hoe het weer structureel op poten moet gezet worden.