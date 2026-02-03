Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Chelsea FC wil komende zomer met geld gooien. De Londenaren azen op Vinicius Junior, maar daar eindigt het niet. Ook Jude Bellingham staat met stip aangeduid op de verlanglijst.

We schreven eerder al dat Chelsea FC een statement wil maken met de komst van Vinicius Junior. The Blues willen 155 miljoen euro op tafel leggen voor De Goddelijke Kanarie.

Welk statement de Londenaren willen maken? Chelsea wil met enkele transfers de concurrentie schrik aanjagen. Het mag duidelijk zijn dat Chelsea de komende seizoenen opnieuw aan de absolute top wil strijden.

Kan Chelsea FC Jude Bellingham én Vinicius Junior naar Londen halen?

De volgende op de verlanglijst: Jude Bellingham. Real Madrid betaalde in 2023 127 miljoen euro voor de 22-jarige Engelsman aan Borussia Dortmund. De voorbije maanden is hij echter op het achterplan verzeild geraakt.

Chelsea wil Bellingham een uitweg bieden. Al wil zijn huidige situatie niét zeggen dat het een goedkope operatie zal worden. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 46-voudig Engelse international op 160 miljoen euro.

Koopje van... 300 miljoen euro (of meer)



Chelsea hoopt een deal uit de brand te slepen, maar Florentino Perez heeft geen zin in een uitverkoop. Het contract van Bellingham loopt nog tot medio 2029. Misschien is Real Madrid te overtuigen als er nog eens 150 miljoen euro op tafel wordt gegooid?