Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)
Mike Trésor had Burnley deze winter kunnen verlaten. De Rode Duivel legde tests af bij LOSC Lille, maar die leverden niets op.

De situatie van Mike Trésor (26) roept vragen op. Zonder echte toekomstperspectieven bij Burnley, waar hij in december wel terugkeerde maar slechts vier korte invalbeurten van minder dan tien minuten maakte, raakte Trésor begin 2026 opnieuw geblesseerd. Sindsdien verscheen hij niet meer in de selectie.

Hoewel Scott Parker eind vorig jaar nog hoopvol leek, leek Trésor zijn laatste kansen te hebben verspeeld en was een vertrek onafwendbaar. Alleen: wie geeft nog een kans aan een speler die zo vaak uit blessureleed komt en sinds 2023 amper 26 wedstrijden voor Burnley speelde?

Mike Trésor fysiek niet in orde

Misschien lag het antwoord bij LOSC Lille. Sacha Tavolieri meldde maandag dat Trésor medische tests aflegde in Lille met het oog op een contract tot het einde van het seizoen.

Uiteindelijk draaide dat uit op een teleurstelling: Trésor werd na zijn medische keuring niet fysiek geschikt bevonden. Een flinke tegenvaller voor de speler, die nu opnieuw geduld zal moeten oefenen.

Lees ook... Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe
Trésor, tweevoudig Rode Duivel in 2023, maakte naam bij KRC Genk. Als beste aangever van de competitie werd hij zelfs uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar. Zijn overstap naar Burnley, waar hij Vincent Kompany destijds vervoegde, bleek achteraf geen gelukkige keuze.

