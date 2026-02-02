EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

Landry Dimata verlaat Pafos, waar hij sinds de zomer speelde. De doelpuntenmaker gaat voor de rest van het jaar een verrassende uitdaging aan.

Afgelopen zomer kwam Landry Dimata (28 jaar) over van Samsunspor naar Pafos FC en vertrekt alweer. De voormalige aanvaller van KV Oostende en RSC Anderlecht had in de afgelopen maanden op Cyprus niet genoeg speeltijd.

In 22 wedstrijden voor de Cyprische club heeft Dimata slechts één doelpunt gemaakt. Hij speelde 6 wedstrijden voor Pafos in de Champions League, en viel vooral op door een verbluffende topsnelheid die hem statistisch tot de snelste speler van de competitie dit seizoen maakte.

Dimata uitgeleend voor 2,5 miljoen euro aan Chongqing Tonglianglong

Maar Landry Dimata voelde zich op Cyprus niet op zijn plek en zocht daarom een oplossing. Het probleem: aangezien hij al had gespeeld voor Samsunspor in het begin van het seizoen, was hij beperkt in zijn keuzes tot clubs die hun seizoen nog moesten starten.

Het is nu China, waar de Rode Duivel (één interland) zijn carrière zal hervatten. Volgens onze informatie zal Landry Dimata worden uitgeleend voor een bedrag van 2,5 miljoen euro (zonder koopoptie) aan Chongqing Tonglianglong, de club van de stad Chongqing - de grootste stad ter wereld met 32 miljoen inwoners.

Lees ook... "De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

De speler zal daar proberen zich weer in vorm te brengen, zoals we ons herinneren, nadat hij 15 doelpunten maakte in 38 wedstrijden voor RSC Anderlecht na de doorbraak bij KV Oostende en een passage bij Wolfsburg.

