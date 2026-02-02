Anderlecht-top twijfelt ook over Olivier Renard: je zou voor minder als je de transfers bekijkt

Olivier Renard staat na het ontslag van Besnik Hasi in de vuurlinie bij Anderlecht. Waar de coach het gelag betaalde, is het nu de sportief directeur die het volle pond krijgt. Drie teleurstellende transferperiodes en rij aan zorgen voor een bijna ongeziene druk.

Renard begon met het wantrouwen van de fans aan zijn opdracht, mede door zijn verleden bij Standard. Maar dat weerhield hem er niet van beslissingen te nemen die hem nu opbreken.

Zijn 16 transfers sinds oktober 2024 leverden tot nu toe geen enkele voltreffer op. Geen enkele aankoop die de verwachtingen echt kon waarmaken. Onder zijn bewind kwamen spelers als César Huerta en Cedric Hatenboer, maar geen van beiden kon overtuigen.

Geen enkele van Olivier Renard zijn transfers kon al overtuigen

Elyèss Dao en Adryelson verdwenen snel in de marge. Lucas Hey is de enige die echt constant in de basis staat, maar ook de Deen ligt niet in de bovenste schuif bij de fans. Een echte meerwaarde is hij nog niet gebleken.

Renard stelde Hasi aan en besloot afgelopen zomer door te gaan met de coach. Daarmee ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid van de sportieve malaise bij hem. De aanwezigheid van overschotten als Thomas Foket, Alexis Flips en Mats Rits versterkt dat beeld.



De grote vraag is nu of Renard nog een kans krijgt om zijn bloedrode transferrapport eindelijk groen te kleuren. De tijd dringt, zeker met het seizoen in volle gang en de transferperiode bijna ten einde.