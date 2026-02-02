Hasi was niet genoeg: Marc Degryse vindt dat er nog een kop moet rollen bij Anderlecht

Het ontslag van Besnik Hasi bij Anderlecht kwam zondagavond niet als een verrassing. Toch is hij volgens Marc Degryse niet de enige verantwoordelijke voor de sportieve malaise bij paars-wit.

Besnik Hasi werd zondagavond ontslagen bij Anderlecht na de 2-0-nederlaag op het veld van Standard. Het was een logische beslissing van het bestuur: dit paars-wit leek geen uitzicht op verbetering te hebben onder de Kosovaar.

Maar er zijn ook andere onschuldigen. Zo gaat Olivier Renard zeker niet vrijuit volgens Marc Degryse. "Hij had twee opdrachten in deze wintermercato: een goede verdediger en een goede spits halen. Ik heb ze nog niet gezien. Bij Sikan heb ik mijn twijfels, en Moussa Diarra… — ik weet het niet", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Ook Olivier Renard zwaar onder vuur

"Als je dit naast de zomermercato legt van Renard — Ozcan, Hateboer, Ilic, Bertaccini… —, dan mag de vraag gesteld worden welke speler hij nu haalde met een impact op dit elftal. Niemand", is Degryse streng. "Zo’n Bertaccini is wat mij betreft Raman 2.0. Op Standard kreeg hij twee uitstekende kansen die een topspits van Anderlecht altijd hoort te maken."

Dus komt Degryse tot de conclusie dat Renard zeker mede-schuldig is aan de crisis bij paars-wit. De analist vindt dat er nog een kop hoort te rollen. "De komst van Hasi was de keuze van Renard geweest, net als de beslissing deze zomer om door te gaan met hem."

"Daarom is mijn stelling dat het lot van Hasi verbonden is aan het lot van Renard. Nu Marc Coucke Hasi heeft ontslagen, hoort hij hetzelfde te doen met Renard. Het rapport van béiden is onvoldoende. Het zou zeer vreemd zijn, mocht je Hasi ontslaan en niet naar Renard kijken", besluit Degryse.