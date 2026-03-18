Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet
De Italiaanse luxejachtenbouwer The Italian Sea Group verkeert in zwaar weer na de ontdekking van een grootschalige financiële fraude. Het bedrijf, waarin zakenman Marc Coucke de tweede grootste aandeelhouder is, probeert zich staande te houden terwijl de toekomst onzeker blijft.

Volgens berichtgeving zou de voormalige top van het bedrijf de boekhouding kunstmatig hebben opgepoetst om enorme budgetoverschrijdingen te verdoezelen. De huidige CEO en hoofdaandeelhouder, Giovanni Costantino (62), diende intussen klacht in tegen zijn voorgangers wegens vermeende fraude.

De gevolgen zijn groot: de onderneming kampt plots met een schuld van 133 miljoen euro. In februari moest Costantino zelfs 25 miljoen euro uit eigen middelen bijleggen om lonen te betalen en een productiestop te vermijden. Het bedrijf vroeg daarop bescherming aan bij de rechtbank in Florence, waar een onafhankelijke expert werd aangesteld.

Van 26 miljoen naar 6 miljoen euro waard

Op de beurs van Milaan volgde een harde correctie. Het aandeel verloor op één dag meer dan 40 procent van zijn waarde. Voor Coucke, die in 2021 via zijn holding Alychlo 26 miljoen euro investeerde, betekent dat een forse papieren minwaarde, schrijft Sudinfo.

Zijn belang in het bedrijf is vandaag nog slechts ongeveer 6 miljoen euro waard. Ook modeontwerper Giorgio Armani, die circa vijf procent van de aandelen bezit, ziet de waarde van zijn investering sterk dalen. Ondanks de glamoureuze uitstraling van het merk, onder meer dankzij samenwerkingen met bekende namen, is de financiële realiteit hard.


De toekomst van The Italian Sea Group hangt nu af van de lopende juridische en financiële procedures. De vraag blijft of het bedrijf zijn schulden kan herstructureren en opnieuw stabiliteit vindt. Voor Coucke en de andere aandeelhouders wordt het een periode van afwachten, in de hoop dat het jacht niet definitief kopje-onder gaat.

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

