Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

De Italiaanse luxejachtenbouwer The Italian Sea Group verkeert in zwaar weer na de ontdekking van een grootschalige financiële fraude. Het bedrijf, waarin zakenman Marc Coucke de tweede grootste aandeelhouder is, probeert zich staande te houden terwijl de toekomst onzeker blijft.

Volgens berichtgeving zou de voormalige top van het bedrijf de boekhouding kunstmatig hebben opgepoetst om enorme budgetoverschrijdingen te verdoezelen. De huidige CEO en hoofdaandeelhouder, Giovanni Costantino (62), diende intussen klacht in tegen zijn voorgangers wegens vermeende fraude.

De gevolgen zijn groot: de onderneming kampt plots met een schuld van 133 miljoen euro. In februari moest Costantino zelfs 25 miljoen euro uit eigen middelen bijleggen om lonen te betalen en een productiestop te vermijden. Het bedrijf vroeg daarop bescherming aan bij de rechtbank in Florence, waar een onafhankelijke expert werd aangesteld.

Van 26 miljoen naar 6 miljoen euro waard

Op de beurs van Milaan volgde een harde correctie. Het aandeel verloor op één dag meer dan 40 procent van zijn waarde. Voor Coucke, die in 2021 via zijn holding Alychlo 26 miljoen euro investeerde, betekent dat een forse papieren minwaarde, schrijft Sudinfo.

Zijn belang in het bedrijf is vandaag nog slechts ongeveer 6 miljoen euro waard. Ook modeontwerper Giorgio Armani, die circa vijf procent van de aandelen bezit, ziet de waarde van zijn investering sterk dalen. Ondanks de glamoureuze uitstraling van het merk, onder meer dankzij samenwerkingen met bekende namen, is de financiële realiteit hard.



De toekomst van The Italian Sea Group hangt nu af van de lopende juridische en financiële procedures. De vraag blijft of het bedrijf zijn schulden kan herstructureren en opnieuw stabiliteit vindt. Voor Coucke en de andere aandeelhouders wordt het een periode van afwachten, in de hoop dat het jacht niet definitief kopje-onder gaat.