Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Wout Faes koestert nog altijd een speciale band met RSC Anderlecht, de club waar hij zijn jeugdopleiding afrondde. Ook hij zag met lede ogen het verval van de voorbije jaren aan.

“Het is de club waar ik ben opgegroeid en waar ik mijn opleiding heb genoten, maar de situatie is voor mij anders omdat ik er nooit een wedstrijd bij de eerste ploeg heb gespeeld", vertelt de Rode Duivel bij Sudinfo.

Faes blikt terug op zijn tijd in Neerpede, waar hij onder andere de halve finales van de Youth League speelde. “Ik heb op de deur van de A-kern geklopt, maar kon nooit echt deelnemen aan de competitie. Mijn parcours verschilt daardoor van spelers als Romelu Lukaku of Youri Tielemans, die echte clublegendes zijn.”

Toch voelt hij zich nog steeds verbonden met Anderlecht. “Ik heb altijd dat link met de club gehouden. Maar wat de toekomst brengt, dat zien we wel", zegt Faes.

Wout Faes zag Anderlecht zijn status verliezen

Vanuit het buitenland volgt de verdediger zijn ex-club nog steeds, al iets minder intens dan vroeger. “Toen ik in Nederland of bij Oostende speelde, hield ik de prestaties van Sporting nauwlettend in de gaten. Nu volg ik het iets minder", geeft hij toe.

Faes zag ook de turbulente jaren van Anderlecht van dichtbij. “Het deed pijn om de club in die situatie te zien. Het was niet langer het Anderlecht dat we kenden. Ik hoop dat ze terugkeren naar de top en hun status herwinnen", aldus de verdediger.





De aanstelling van mensen als Michael Verschueren en Kenneth Bornauw stemt hem positief. “Dat kan alleen maar goed zijn voor de club. Zij kennen het personeel en de club perfect, en dat moet helpen om het echte mauve DNA terug te vinden.”