Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Wout Faes koestert nog altijd een speciale band met RSC Anderlecht, de club waar hij zijn jeugdopleiding afrondde. Ook hij zag met lede ogen het verval van de voorbije jaren aan.

“Het is de club waar ik ben opgegroeid en waar ik mijn opleiding heb genoten, maar de situatie is voor mij anders omdat ik er nooit een wedstrijd bij de eerste ploeg heb gespeeld", vertelt de Rode Duivel bij Sudinfo.

Faes blikt terug op zijn tijd in Neerpede, waar hij onder andere de halve finales van de Youth League speelde. “Ik heb op de deur van de A-kern geklopt, maar kon nooit echt deelnemen aan de competitie. Mijn parcours verschilt daardoor van spelers als Romelu Lukaku of Youri Tielemans, die echte clublegendes zijn.”

Toch voelt hij zich nog steeds verbonden met Anderlecht. “Ik heb altijd dat link met de club gehouden. Maar wat de toekomst brengt, dat zien we wel", zegt Faes.

Wout Faes zag Anderlecht zijn status verliezen

Vanuit het buitenland volgt de verdediger zijn ex-club nog steeds, al iets minder intens dan vroeger. “Toen ik in Nederland of bij Oostende speelde, hield ik de prestaties van Sporting nauwlettend in de gaten. Nu volg ik het iets minder", geeft hij toe.

Faes zag ook de turbulente jaren van Anderlecht van dichtbij. “Het deed pijn om de club in die situatie te zien. Het was niet langer het Anderlecht dat we kenden. Ik hoop dat ze terugkeren naar de top en hun status herwinnen", aldus de verdediger.

De aanstelling van mensen als Michael Verschueren en Kenneth Bornauw stemt hem positief. “Dat kan alleen maar goed zijn voor de club. Zij kennen het personeel en de club perfect, en dat moet helpen om het echte mauve DNA terug te vinden.”

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

14:00
Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

13:40
3
Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

11:40
1
Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

13:00
1
Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

13:20
Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

Mats Rits zondag gewoon in de basis bij Anderlecht? Jérémy Taravel heeft problemen

09:00
5
Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

12:20
1
Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

12:40
Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

11:20
2
Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

12:00
Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

19:00
4
STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

11:00
1
LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

11:15
Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

06:30
3
Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

10:00
Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

09:30
1
Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet

22:30
1
Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"

Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"

08:00
4
Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

08:40
Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen

Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen

08:20
10
📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure

📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure

07:20
7
Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

Kos Karetsas is duidelijk over zijn toekomst, Genk plakt officieel prijskaartje op hem

07:40
Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

Is een transfer dichtbij? 'Manchester City bepaalt vraagprijs voor Doku, Atlético Madrid is bereid te betalen'

07:00
1
Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

23:00
6
Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

Verlengen of... vertrekken bij KV Mechelen? Benito Raman spreekt over toekomstplannen

21:40
3
Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

22:00
1
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

17:00
1
'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

'Real Madrid betaalt 160 miljoen euro (!) en berooft Vincent Kompany en Bayern München van absolute sterkhouder'

21:20
8
'Domenico Tedesco gooit reddingsboei en wil Loïs Openda nieuwe kans geven na flop in Turijn'

'Domenico Tedesco gooit reddingsboei en wil Loïs Openda nieuwe kans geven na flop in Turijn'

21:00
'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

20:00
2
Doet blauw-zwart beter dan Anderlecht? Club NXT kent tegenstander in halve finale van UEFA Youth League

Doet blauw-zwart beter dan Anderlecht? Club NXT kent tegenstander in halve finale van UEFA Youth League

20:40
Niet toegelaten in kleedkamer van Arsenal én loon van (amper) vierhonderd euro per week: Max Dowman is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League

Niet toegelaten in kleedkamer van Arsenal én loon van (amper) vierhonderd euro per week: Max Dowman is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League

20:20
2
Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

19:40
5
Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

17:20
Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

19:20
7
Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

18:40
7

