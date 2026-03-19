'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

Club Brugge zou deze zomer wel eens veel spelers kunnen gaan verliezen. En dus is het ook nog maar de vraag wie ze in de plaats gaan halen. Diverse namen worden alvast genoemd en nu is er ook een toptalent dat op de radar staat.

Club Brugge gaat veel spelers kwijtspelen

Mignolet, Ordonez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tresoldi, Forbs, Vermant, Tzolis, ... Het lijstje is zo goed als eindeloos - enkel van Hans Vanaken en Brandon Mechele mogen we ook naar volgend seizoen toe al helemaal zeker zijn.

Internazionale heeft een terugkoopoptie op Stankovic en ook aan Onyedika's mouw wordt naarstig getrokken. En dus kunnen ze er bij de Bruggelingen maar best ook werk van gaan maken aan inkomende zijde.

Club Brugge speurt de markt af naar vervangers

Daarbij zouden ze nu ook uitgekomen zijn bij Noel Aseko, een 20-jarige Duitser met ook een paspoort van Equatoriaal Guinea. De verdedigende middenvelder heeft op dit moment een marktwaarde van liefst acht miljoen euro volgens Transfermarkt.



Momenteel wordt de speler verhuurd door Bayern München aan Hannover 96. Daar ligt hij nog tot juni 2028 onder contract. De club van Vincent Kompany zou wel bereid zijn naar goede aanbiedingen voor de middenvelder te luisteren.