'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

Zulte Waregem is op zoek naar een nieuwe coach. De fusieclub lijkt te kiezen voor een verrassende naam. Moet Soren Krogh de club in de Jupiler Pro League houden?

Zulte Waregem nam een tiental dagen geleden afscheid van Sven Vandenbroeck. Niet alleen de vrije val in het klassement, maar ook zijn houding ten opziche van Jelle Vossen en zijn relatie met de fans heeft hem uiteindelijk de kop gekost.

Steve Colpaert nam afgelopen weekend de honneurs waar als T1 van Essevee. Al is Zulte Waregem op zoek naar een volwaardige vervanger voor Vandenbroeck.

Volgens Bold zou dat een héél verrassende naam worden. Zulte Waregem onderhandelt met Soren Krogh om het roer aan de Gaverbeek over te nemen. De 48-jarige Deen zit momenteel zonder club en heeft interesse in een verhuis naar België.

Krogh was in het verleden aan de slag bij FC Nordsjaelland, Aalborg BK en Odense BK. Bij laatstgenoemde club stopte zijn avontuur op het einde van vorig seizoen.

Opdracht aan de Gaverbeek is héél duidelijk



Zulte Waregem kampeert momenteel op een veertiende plaats in het klassement. Het word een lastige opdracht om de Relegation Play-Off te ontlopen. Krogh weet dus meteen wat zijn eerste opdracht in West-Vlaanderen zal zijn.