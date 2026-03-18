'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'
Zulte Waregem is op zoek naar een nieuwe coach. De fusieclub lijkt te kiezen voor een verrassende naam. Moet Soren Krogh de club in de Jupiler Pro League houden?

Zulte Waregem nam een tiental dagen geleden afscheid van Sven Vandenbroeck. Niet alleen de vrije val in het klassement, maar ook zijn houding ten opziche van Jelle Vossen en zijn relatie met de fans heeft hem uiteindelijk de kop gekost.

Steve Colpaert nam afgelopen weekend de honneurs waar als T1 van Essevee. Al is Zulte Waregem op zoek naar een volwaardige vervanger voor Vandenbroeck.

Volgens Bold zou dat een héél verrassende naam worden. Zulte Waregem onderhandelt met Soren Krogh om het roer aan de Gaverbeek over te nemen. De 48-jarige Deen zit momenteel zonder club en heeft interesse in een verhuis naar België.

Krogh was in het verleden aan de slag bij FC Nordsjaelland, Aalborg BK en Odense BK. Bij laatstgenoemde club stopte zijn avontuur op het einde van vorig seizoen. 

Zulte Waregem kampeert momenteel op een veertiende plaats in het klassement. Het word een lastige opdracht om de Relegation Play-Off te ontlopen. Krogh weet dus meteen wat zijn eerste opdracht in West-Vlaanderen zal zijn.

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

