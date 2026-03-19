Met dit 'gekke' idee voor standaardsituaties kwam Brian Riemer aandraven als coach van RSC Anderlecht

In de Premier League is het anno 2026 de meest logische zaak ter wereld om extra bonussen per (doel)punt te betalen voor externe consultants die voor een surplus zorgen. Ook Brian Riemer kwam bij RSC Anderlecht met zo'n idee opdraven.

Het is dezer dagen de normaalste van de wereld over Het Kanaal. De Engelse clubs werken met externe consultants die bijvoorbeeld de stilstaande fases analyseren en verbeteren. Wordt er gescoord na zo'n tip? Dan krijgt die consultant een bonus.

Ook in België wordt er verloond op basis van punten of doelpunten. De winstpremie is zelfs in de provinciale reeksen ingeburgerd. Al hebben Union SG en Cercle Brugge al andere bonussen betaald.

Ook in België 'speciale' bonussen

Het Laatste Nieuws weet dat de spelers van Les Unionistes en van De Vereniging een extra bonus kregen als er een doelpunt werd gescoord na een stilstaande fase. Of zelfs wanneer er géén doelpunten werden geslikt na een corner of een vrije trap.

De reden? Union en Cercle Brugge probeerden op die manier het belang van stilstaande fases te benadrukken. De meeste wedstrijden worden anno 2026 ook in de Jupiler Pro League gewonnen tijdens standaardsituaties.

Gek idee van Brian Riemer bij RSC Anderlecht

Brian Riemer kwam in zijn tijd als coach van RSC Anderlecht met een gek idee aandraven. Alhoewel, gek? De Deen kwam destijds van bij Brentford FC. Bij The Bees zijn beslissingen op basis van data en diverse standaardsituaties schering en inslag.





De huidige bondscoach van Denemarken liet speciale armbanden voor de spelers aankopen. Op die manier werden de verschillende varianten van een stilstaande fase erop neergepend en was het eenvoudig om alles te onthouden. Al werden de armbanden nooit gebruikt tijdens een wedstrijd.

