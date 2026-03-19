Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"

Stef Wils reageert voor de eerste keer op ontslag bij Antwerp: "Ik was kwaad"
Foto: © photonews
Stef Wils heeft voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Royal Antwerp FC. De voormalige coach blikt terug op het pijnlijke moment, dat begon met een telefoontje van CEO Sven Jaecque

Na de nederlaag tegen Dender werd Wils opnieuw naar het stadion geroepen, waar ook Marc Overmars aanwezig was. “Ik was kwaad en teleurgesteld. Toen hij me vroeg om terug te keren naar de Bosuil, wist ik meteen dat het voorbij was", vertelt Wils in HLN

Het verdict volgde snel. “Sven zei: ‘Je positie is onhoudbaar geworden. Van bovenaf en van buitenaf.’ Het gesprek duurde hooguit vijf minuten. Meer moest dat ook niet zijn.”

Het afscheid kwam hard aan, zeker na bijna zeven jaar bij de club. Twee dagen later nam Wils afscheid van spelers, staf en personeel. “Ik vertel dit nu rustig, maar het was moeilijk.” 

Stef Wils had het bijzonder moeilijk met zijn ontslag bij Antwerp

Sportief gezien zat Antwerp in een moeilijke periode, met een veertiende plaats en tegenvallend spel. Wils erkent de problemen, maar nuanceert. “Aan de bal was het soms onvoldoende. We misten lef en initiatief. Op training zagen we goede dingen, maar dat kwam er in de matchen niet uit.”

Toch blijft hij ervan overtuigd dat hij het tij had kunnen keren. Zeker omdat de ploeg kort na zijn vertrek een sterke reeks neerzette. “Dat voelde wrang. Ik ben ervan overtuigd dat Antwerp het met mij als coach ook had kunnen omkeren.” 

Wils kijkt ook kritisch naar zichzelf en geeft toe dat hij fouten maakte. Hij verwijst onder meer naar de wedstrijd tegen KAA Gent. “Ik wilde ingrijpen en tactisch bijsturen, maar deed het niet. We verloren alsnog. Ik had bij mijn eerste idee moeten blijven. Dat was een les.” 

