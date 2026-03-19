Real Madrid vreest het ergste voor Thibaut Courtois: de eerste onderzoeken baren zorgen

Real Madrid maakt zich zorgen over Thibaut Courtois. De doelman van de Rode Duivels zou mogelijk meerdere belangrijke wedstrijden missen.

Real Madrid houdt zijn adem in voor Thibaut Courtois. De Belgische doelman moest dinsdagavond in de Champions League bij de rust naar de kant in de wedstrijd tegen Manchester City.

Aanvankelijk sprak de Madrileense staf van een loutere voorzorgsmaatregel. Álvaro Arbeloa, de trainer van Real, stelde na de wedstrijd gerust en legde uit dat de wissel aan de pauze niet verontrustend was.

Een eerste evaluatie

Volgens het Spaanse medium AS zijn de eerste onderzoeken minder geruststellend. Ze hebben een scheur aan de rechteradductor aan het licht gebracht, wat de doelman mogelijk enkele weken aan de kant kan houden.

Er moeten donderdag nog verdere tests worden uitgevoerd om de ernst van de blessure te bepalen. De doelman zou zondag forfait geven voor de derby tegen Atlético, en ook de komende oefeninterlands van de Rode Duivels missen.

De club vreest zelfs dat het in april in de kwartfinale tegen het Bayern van Vincent Kompany zijn sluitstuk zal moeten missen.