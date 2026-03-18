Dit zijn de kwartfinales in de Champions League: Spaans onderonsje én absolute kraker tussen Real Madrid en Bayern München

De kwartfinalisten in de Champions League zijn gekend. En we weten ook meteen wie het tegen wie zal opnemen. Een overzicht.

Gisteren plaatsten Real Madrid, Sporting CP, Arsenal FC en PSG zich voor de kwartfinales van de Champions League. Een domper op de avond: Thibaut Courtois viel geblesseerd uit.

17/03/2026 18:45 Sporting Lissabon - Bodø Glimt 3-0 17/03/2026 21:00 Arsenal - Bayer Leverkusen 2-0 17/03/2026 21:00 Manchester City - Real Madrid 1-2 17/03/2026 21:00 Chelsea - PSG 0-3

Ook vanavond stonden er vier terugwedstrijden in de achtste finales op het menu. Wie mag blijven dromen van de Beker met de Grote Oren?

FC Barcelona, Bayern München, Liverpool FC en Atlético Madrid schaarden zich vanavond eveneens bij de laatste acht. Het was uiteindelijk een avond met héél véél doelpunten.

18/03/2026 18:45 Barcelona - Newcastle United 7-2 18/03/2026 21:00 Liverpool FC - Galatasaray 4-0 18/03/2026 21:00 Bayern München - Atalanta 4-1 18/03/2026 21:00 Tottenham - Atlético Madrid 3-2

Wat het extra leuk maakt? We moeten niét wachten op een loting. De kwartfinales zijn meteen gekend.

PSG - Liverpool FC

Real Madrid - Bayern München

FC Barcelona - Atlético Madrid

Sporting CP - Arsenal FC

De heenwedstrijden worden op zeven en acht april afgewerkt. De terugwedstrijden staan gepland op veertien en vijftien april.