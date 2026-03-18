Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

Verwacht Rudi Garcia volgend weekend tijdens de laatste speeldag van de competitie niet in een van de stadions van de Jupiler Pro League. Hij is te gast bij Club Ligue 1+.

Het is een detail dat sommigen op sociale media niet onopgemerkt lieten. Komende zondag, wanneer alle 1A-clubs gelijktijdig de 30e speeldag van de Jupiler Pro League afwerken die het laatste ticket voor de Play-offs moet beslissen, zal Rudi Garcia niet aanwezig zijn in een van de stadions van onze competitie.

Garcia is namelijk uitzonderlijke gast bij Club Ligue 1 +, in het zog van de topper op zondag tussen Olympique Marseille en LOSC (17u15). Twee ploegen die hij uiteraard door en door kent, omdat hij ze allebei al coachte.

Garcia heeft natuurlijk niet echt de "nood" om zijn spelers volgende zondag nog te gaan scouten: twee dagen eerder maakt hij al zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen de VS en Mexico. Een selectie die hij ongetwijfeld ook zal becommentariëren voor onze Franse buren.

Wordt Matias Fernandez-Pardo opgeroepen?

Een van de vragen die bij Ligue 1 + op tafel ligt, gaat over Matias Fernandez-Pardo: wordt de flankaanvaller van LOSC door Rudi Garcia opgeroepen? Nadat hij een tijd lang richting de Spaanse selectie leek te neigen, weigerde de voormalige Gentenaar een oproep bij de Spaanse U21. Een teken dat hij mogelijk van koers is veranderd.

"Ik denk dat coach Garcia dit soort profielen apprecieert", aldus wereldkampioen 2018 Adil Rami, die vorig weekend in de studio aanwezig was toen het onderwerp ter sprake kwam. "Snelheid, snelle omschakelingen: dat zijn kwaliteiten die hem zeker kunnen interesseren, ja."





Volgens onze informatie zou Fernandez-Pardo in elk geval wel degelijk op de voorlopige lijst van Rudi Garcia staan voor de komende interlandbreak en zou hij dus, na Diego Moreira, de volgende speler met een dubbele nationaliteit kunnen worden die overtuigd raakt door het project van Vincent Mannaert. Afwachten of hij ook in de definitieve groep zit die vrijdag in Tubize wordt aangekondigd.