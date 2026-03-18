Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

Verwacht Rudi Garcia volgend weekend tijdens de laatste speeldag van de competitie niet in een van de stadions van de Jupiler Pro League. Hij is te gast bij Club Ligue 1+.

Het is een detail dat sommigen op sociale media niet onopgemerkt lieten. Komende zondag, wanneer alle 1A-clubs gelijktijdig de 30e speeldag van de Jupiler Pro League afwerken die het laatste ticket voor de Play-offs moet beslissen, zal Rudi Garcia niet aanwezig zijn in een van de stadions van onze competitie.

Garcia is namelijk uitzonderlijke gast bij Club Ligue 1 +, in het zog van de topper op zondag tussen Olympique Marseille en LOSC (17u15). Twee ploegen die hij uiteraard door en door kent, omdat hij ze allebei al coachte.

Garcia heeft natuurlijk niet echt de "nood" om zijn spelers volgende zondag nog te gaan scouten: twee dagen eerder maakt hij al zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen de VS en Mexico. Een selectie die hij ongetwijfeld ook zal becommentariëren voor onze Franse buren.

Wordt Matias Fernandez-Pardo opgeroepen?

Een van de vragen die bij Ligue 1 + op tafel ligt, gaat over Matias Fernandez-Pardo: wordt de flankaanvaller van LOSC door Rudi Garcia opgeroepen? Nadat hij een tijd lang richting de Spaanse selectie leek te neigen, weigerde de voormalige Gentenaar een oproep bij de Spaanse U21. Een teken dat hij mogelijk van koers is veranderd.

"Ik denk dat coach Garcia dit soort profielen apprecieert", aldus wereldkampioen 2018 Adil Rami, die vorig weekend in de studio aanwezig was toen het onderwerp ter sprake kwam. "Snelheid, snelle omschakelingen: dat zijn kwaliteiten die hem zeker kunnen interesseren, ja."

Volgens onze informatie zou Fernandez-Pardo in elk geval wel degelijk op de voorlopige lijst van Rudi Garcia staan voor de komende interlandbreak en zou hij dus, na Diego Moreira, de volgende speler met een dubbele nationaliteit kunnen worden die overtuigd raakt door het project van Vincent Mannaert. Afwachten of hij ook in de definitieve groep zit die vrijdag in Tubize wordt aangekondigd.

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

17:00
Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

17:20
Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

17:40
KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

15:45
4
"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

12:00
8
Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

16:30
2
Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

12:40
4
🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

15:00
Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

12:20
Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

14:00
1
Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

15:56
3
Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

14:30
1
Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

10:00
Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

13:30
BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

13:01
16
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

10:38
Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

06:30
Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

22:00
Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

11:40
4
De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

11:20
2
Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

12:10
Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

07:00
1
Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

08:40
2
Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

10:45
📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

11:00
STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

09:45
3
Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

08:00
Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

08:20
"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

09:30
3
Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

10:15
De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

09:00
2
OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

09:15
Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

07:40
7
Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

20:40
6
Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

07:20
5

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over "Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL Panzer Panzer over Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt RememberLierse RememberLierse over BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie franchi franchi over Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger" Divano Divano over KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen Geert66 Geert66 over Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar... Obiku Obiku over BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau Kantine
