Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Ondanks de uitschakeling van Manchester City liet Jeremy Doku heel voetballend Europa iets zien: hij wordt ongetwijfeld een van de spelers om in de gaten te houden op het volgende WK. Een ware sensatievoetballer, niet af te stoppen op zijn linkerflank.

Geen beslissende actie in de twee wedstrijden tegen Real Madrid in de achtste finales (ondanks 1,1 'expected assists'), één schamel doelpunt en drie assists sinds het begin van de Champions League-campagne: de cijfers van Jeremy Doku tonen meteen ook wat hem nog wel eens wordt verweten. In de beslissende zone is hij nog niet vaak genoeg doorslaggevend.

Toch zijn de waarnemers van de match van gisteravond het bijna unaniem over één ding eens: de Rode Duivel was één van de beste Citizens op het veld, samen met de Fransman Rayan Cherki en de Oezbeek Abdukodir Khusanov. Dat op een avond waarop Bernardo Silva vroeg in de wedstrijd rood pakte na hands op de doellijn en Erling Haaland wel weer scoorde, maar het voor de mannen van Pep Guardiola uiteindelijk allemaal niets uithaalde.

Ondanks de uitschakeling van City maakte Jeremy Doku indruk op Europa

In zijn typische stijl bezorgde Doku Trent Alexander-Arnold geen gemakkelijke avond, met enorm veel dribbelacties die hij probeerde én deed lukken om het verschil te maken (14 over de twee duels).

In een ploeg die zichzelf niet meer lijkt terug te vinden en waarin meerdere basisspelers duidelijk tekortkomen voor zulke topmatchen, wist de ex-Anderlechtspeler toch te imponeren. Dat blijkt ook uit de reacties van volgers van beide kampen op sociale media.

Doku is absolutely world class, don’t care about his stats, this is an insane footballer. — ✘ 🇵🇸 (@KaixerT8) March 17, 2026

Jeremy Doku and Rayan Cherki should NEVER start on the bench again, they are way too valuable for our attack — Real Talk Manchester City (@RealTalkMCFC) March 17, 2026

"Als ik rechtsback ben en ze zeggen me 'je gaat Doku vanavond bekampen', dan denk ik oprecht dat ik in tranen uitbarst", schrijft iemand. "Doku is absolute wereldklasse. Het kan me niet schelen wat zijn statistieken zeggen, dit is een waanzinnige voetballer", klinkt het bij iemand anders. Manchester City was over twee wedstrijden niet opgewassen tegen Real Madrid, maar Jeremy Doku bevestigde wél zijn plaats tussen de beste buitenspelers ter wereld op dit moment.

Niet altijd een vaste starter onder Pep Guardiola, die sinds het einde van de zomer naar de juiste offensieve combinatie zoekt, heeft de nummer 11 sinds zijn komst naar Engeland ontegensprekelijk een ander gewicht gekregen. Dat bleek ook in zijn kwalificatiecampagne richting WK, waar hij - bij afwezigheid van meerdere sterkhouders - een rol als leider opnam en dit keer ook statistisch leverde.

Een groot WK om weer een stap te zetten?

Gewoonlijk hebben we het over Courtois, De Bruyne en Lukaku als de wereldklasse-spelers van onze nationale ploeg op wie we absoluut moeten bouwen. Maar Jeremy Doku haalt vandaag een niveau waarbij hij ook aanspraak kan maken op een plek in die ruggengraat van de nationale ploeg, al is zijn palmares uiteraard nog beperkter en zal dat met de jaren groeien. Hij is de enige van de nieuwe generatie Duivels die zich in die positie bevindt.

Een meevaller dus, met het WK over enkele maanden. Maar de match van gisteren, net als de heenwedstrijd tegen Real Madrid, toonde ook welke werkpunten Doku nog heeft om dichter bij de allergrootsten ter wereld te komen: in de eerste plaats zijn gebrek aan goals, maar ook zijn laatste pass, die niet altijd een bestemming vindt in de zestien of die hij vaak net buiten het strafschopgebied geeft.

Hoe dan ook zal Jeremy Doku op het WK zeker één van onze spelers zijn die tegenstanders nauwlettend in de gaten zullen houden. De 23-jarige linksbuiten mag zich verwachten aan strak dekken en dubbele mandekking, maar dat zal minstens ruimte vrijmaken voor de andere Duivels, die daarvan kunnen profiteren. En als hij er dan toch in slaagt om zich daaruit te bevrijden en een groot toernooi af te leveren, dan heeft de 'ket' van Neerpede opnieuw een extra stap gezet in zijn carrière.