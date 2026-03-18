Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Thibaut Courtois heeft dinsdag een blessure opgelopen tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid. De doelman moest na de rust afhaken en er wordt nu gevreesd dat hij meerdere weken buiten strijd zal zijn.

Daardoor dreigt hij ook de komende interlands met de Rode Duivels te missen. De blessure kwam er na een knappe redding op een poging van Erling Haaland. Courtois bleef nadien opvallend lang voorovergebogen staan, wat ongewoon is voor de ervaren keeper, die nochtans opnieuw een sterke eerste helft speelde.

Tijdens de rust werd duidelijk dat Courtois last had van de adductoren. Hij bleef in de kleedkamer en werd vervangen door Andriy Lunin. Aanvankelijk werd gedacht aan een lichte overbelasting, en ook coach Álvaro Arbeloa sprak van een voorzorgswissel.

Intussen klinkt het echter minder optimistisch en wordt gevreesd voor een afwezigheid van meerdere weken, al is een definitieve diagnose er nog niet, schrijft HBvL. Verdere onderzoeken moeten de exacte ernst van de blessure uitwijzen.

Thibaut Courtois out tot april?

Daardoor lijkt Courtois niet alleen de topper tegen Atlético Madrid te missen, maar ook de interlands van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten en Mexico. Bondscoach Rudi Garcia maakt vrijdag zijn selectie bekend voor die trip.

De vraag blijft wanneer Courtois opnieuw inzetbaar zal zijn. Mogelijk mikt hij op een terugkeer begin april, wanneer Real Madrid het opneemt tegen Mallorca. Zijn volgende verplichtingen met de nationale ploeg volgen pas in juni, met oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië.