Manuel Gonzalez
"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL
Foto: © photonews

Afgelopen weekend was het duel tussen KV Mechelen en RSC Anderlecht een mooie partij. Ook Hein Vanhaezebrouck genoot met volle teugen.

KV Mechelen naar Champions’ Play-offs

KV Mechelen en RSC Anderlecht brachten een leuke, maar vooral heel spannende wedstrijd op het veld. Malinwa pakte uiteindelijk met de zege een ticket voor de Champions’ Play-offs.

“Die spanning, dat feest achteraf in Mechelen: dat is toch heerlijk om te zien?”, zegt Hein Vanhaezebrouck over de wedstrijd in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

Dergelijke wedstrijden zijn een reclame voor het voetbal, maar de kans is groot dat het in de toekomst wel zal veranderen door het competitieformat.

Wedstrijden zonder inzet

“Daarom is het zonde dat de play-offs verdwijnen. De laatste speeldag, komende zondag, vindt geen enkele wedstrijd zonder belang plaats”, gaat hij verder in zijn betoog.

Voor sommige ploegen is de inzet nog bijzonder groot, waardoor er nog voor veel gespeeld wordt. En dat zal in de toekomst niet meer zo zijn, betreurt Vanhaezebrouck.

“Volgend seizoen gaan we wél matchen zonder belang krijgen. Enfin, ik ben toch blij dat KV Mechelen erbij is”, besluit hij zijn verhaal.

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

STVV doodeerlijk na verloren derby: "Iedereen weet dat we het dáár moeilijk mee hebben"

Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

