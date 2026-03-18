"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

Afgelopen weekend was het duel tussen KV Mechelen en RSC Anderlecht een mooie partij. Ook Hein Vanhaezebrouck genoot met volle teugen.

KV Mechelen naar Champions’ Play-offs

KV Mechelen en RSC Anderlecht brachten een leuke, maar vooral heel spannende wedstrijd op het veld. Malinwa pakte uiteindelijk met de zege een ticket voor de Champions’ Play-offs.

“Die spanning, dat feest achteraf in Mechelen: dat is toch heerlijk om te zien?”, zegt Hein Vanhaezebrouck over de wedstrijd in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

Dergelijke wedstrijden zijn een reclame voor het voetbal, maar de kans is groot dat het in de toekomst wel zal veranderen door het competitieformat.

Wedstrijden zonder inzet

“Daarom is het zonde dat de play-offs verdwijnen. De laatste speeldag, komende zondag, vindt geen enkele wedstrijd zonder belang plaats”, gaat hij verder in zijn betoog.

Voor sommige ploegen is de inzet nog bijzonder groot, waardoor er nog voor veel gespeeld wordt. En dat zal in de toekomst niet meer zo zijn, betreurt Vanhaezebrouck.



“Volgend seizoen gaan we wél matchen zonder belang krijgen. Enfin, ik ben toch blij dat KV Mechelen erbij is”, besluit hij zijn verhaal.