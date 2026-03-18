🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

Wat een ontroerend moment: Kevin De Bruyne heeft de grote droom van Special Olympics-atleet Christoph 'Stoffel' Swaenepoel werkelijkheid laten worden. De twee ontmoetten elkaar tijdens de revalidatie van De Bruyne in Antwerpen. Voor Stoffel was het een dag die hij nooit meer zal vergeten.

Swaenepoel, 54 jaar, werd geboren met het syndroom van Down en is al meer dan 35 jaar actief bij Special Olympics Belgium. Hij begon als zwemmer, later groeide hij door in het tafeltennis. Sport is zijn leven, zijn trots, zijn houvast.

Maar het was niet alleen zijn sportcarrière die hem bijzonder maakte. In 2014 ging hij wereldwijd viraal dankzij een campagne van Special Olympics waarin De Bruyne werd afgebeeld met zijn kenmerkende ogen. Het beeld zorgde voor een krachtige boodschap rond inclusie en respect.

De twee ontmoetten elkaar toen echter nooit. Jarenlang bleef het bij die ene iconische foto. Voor Stoffel werd het een droom om zijn idool ooit in het echt te ontmoeten. Die wens bleef branden, dag na dag.

Kevin De Bruyne 'leende' ooit de ogen van Christoph Swaenepoel

Tijdens De Bruynes revalidatie in Antwerpen kwam die droom onverwacht uit. Stoffel wist van niets en werd compleet overdonderd toen hij plots oog in oog stond met zijn held. De emoties waren intens, de glimlach onbeschrijfelijk, de ontlading puur geluk.



Lees ook... De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"›

De Bruyne blikte met warmte terug op het bijzondere verhaal: “Hij heeft mij zijn ogen gegeven”, zei hij met een glimlach. Met het initiatief ‘Kevin Supports Special Olympics’ wil hij G-sporters blijven steunen, zodat ook zij hun dromen kunnen najagen en volwaardig deel uitmaken van de samenleving. Een ontmoeting die verder reikt dan voetbal — en die harten heeft geraakt.