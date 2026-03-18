Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Foto: © photonews

De maartstage is erg belangrijk met het oog op het WK. Bij alle gekwalificeerde landen worden de selectielijsten met veel spanning verwacht. Voor Haïti is het verdict gevallen.

Terwijl Rudi Garcia vrijdag zijn selectie bekendmaakt, maakte Sébastien Migné gisteren die van Haïti bekend. Voor meerdere ex-spelers uit de Pro League staat er veel op het spel: het WK in de VS deze zomer is voor hen de droom van hun leven.

Eén van de spelers die er wellicht het meest naar uitkeek, is Hannes Delcroix. De voormalige Anderlecht-verdediger veranderde afgelopen herfst van sportnationaliteit om het land te vertegenwoordigen waar hij geboren werd, voor hij geadopteerd werd door een Antwerpse familie.

De geboren Petite-Rivière-de-l'Artibonite, met als echte naam Piterson Desir, was er dan ook bij tijdens de twee laatste stages van 2025 en speelde in november zelfs beide wedstrijden volledig uit. Deze winter verliet hij Burnley definitief en tekende hij bij Lugano om meer speeltijd te krijgen en zo zijn plaats veilig te stellen.

Twee weken na zijn komst had hij echter pech: hij scheurde zijn adductor. Gezien zijn blessureverleden waren de zorgen groot. Maar na een maand in de lappenmand maakte hij begin deze maand zijn comeback. Een week geleden maakte hij zelfs zijn eerste doelpunt voor Lugano.


Ondanks die weken langs de kant werd de ex-Rode Duivel wél opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Tunesië en IJsland (samen met andere bekende namen uit de Pro League zoals Jean-Kevin Duverne (AA Gent), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) en Duckens Nazon (ex-STVV)). Als hij tot het einde van het seizoen fit blijft, lijkt zijn WK-droom dus echt werkelijkheid te worden.

