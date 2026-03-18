Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen
KRC Genk blijft nieuwe talenten lanceren en de volgende naam lijkt zich al aan te dienen. Ibrahima Bangoura maakte de voorbije weken indruk en krijgt nu ook lof uit de kleedkamer.

KRC Genk is en blijft een talentenfabriek. De Limburgse club heeft al heel wat spelers richting de Europese (sub)top geduwd en is niet van plan daar snel mee op te houden.

Met Konstantinos Karetsas loopt de meest waardevolle speler van de JPL al rond in de Cegeka Arena, maar daar stopt het niet. De laatste weken speelde een ander talent zich nadrukkelijk in de kijker bij Genk.

Ploegmaats zien Ibrahima Bangoura groeien

De 22-jarige middenvelder maakte veel indruk tegen SC Freiburg en bevestigde dat met opnieuw een sterke prestatie tegen STVV. Zijn ploegmaats zien ook Bangoura aan het groeien is.

"Hij ruimt veel op, dat is een groot voordeel", zegt Daan Heymans bij ons. "Zeker omdat je dan meer op de aanval kan focussen. Hij speelt al twee wedstrijden op rij héél goed."


Ook Robin Mirisola heeft mooie woorden voor de middenvelder. "Ik ken hem al heel lang. Ook op training is het iemand die je niet makkelijk voorbijgaat. Hij heeft veel kwaliteiten en ook heel lange benen. Als hij dan in vorm is zoals de laatste paar weken, dan zie je pas wat voor speler hij echt is", aldus de spits. Wordt Bangoura de volgende eyecatcher van Genk?

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

