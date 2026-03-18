KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

KRC Genk blijft nieuwe talenten lanceren en de volgende naam lijkt zich al aan te dienen. Ibrahima Bangoura maakte de voorbije weken indruk en krijgt nu ook lof uit de kleedkamer.

KRC Genk is en blijft een talentenfabriek. De Limburgse club heeft al heel wat spelers richting de Europese (sub)top geduwd en is niet van plan daar snel mee op te houden.

Met Konstantinos Karetsas loopt de meest waardevolle speler van de JPL al rond in de Cegeka Arena, maar daar stopt het niet. De laatste weken speelde een ander talent zich nadrukkelijk in de kijker bij Genk.

Ploegmaats zien Ibrahima Bangoura groeien

De 22-jarige middenvelder maakte veel indruk tegen SC Freiburg en bevestigde dat met opnieuw een sterke prestatie tegen STVV. Zijn ploegmaats zien ook Bangoura aan het groeien is.

"Hij ruimt veel op, dat is een groot voordeel", zegt Daan Heymans bij ons. "Zeker omdat je dan meer op de aanval kan focussen. Hij speelt al twee wedstrijden op rij héél goed."



Ook Robin Mirisola heeft mooie woorden voor de middenvelder. "Ik ken hem al heel lang. Ook op training is het iemand die je niet makkelijk voorbijgaat. Hij heeft veel kwaliteiten en ook heel lange benen. Als hij dan in vorm is zoals de laatste paar weken, dan zie je pas wat voor speler hij echt is", aldus de spits. Wordt Bangoura de volgende eyecatcher van Genk?