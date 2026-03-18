Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Anderlecht heeft heel wat werk gereed liggen voor de nieuwe sportief directeur, dat is al geweten. Daarbij hoort ook het contract van Ludwig Augustinsson, dat volgend jaar afloopt. 

De 31-jarige Zweed is een vaste waarde op de linkerflank en behoort tot de ervaren kern van paars-wit. Augustinsson kwam naar Anderlecht met de bedoeling om stabiliteit en leiderschap te brengen. Hij groeide uit tot een speler waarop elke trainer rekent. Zijn ervaring op internationaal niveau is daarbij een duidelijke meerwaarde.

Ook in de kleedkamer speelt hij een opvallende rol. Als een van de ‘kapiteins’ binnen de spelersgroep wordt er naar hem geluisterd. Zijn professionele ingesteldheid en communicatie maken hem tot een referentiepunt voor jongere spelers.

Gaat Anderlecht Augustinsson nog een nieuw contract geven?

Toch staat de linksachter op een kruispunt. Met zijn 31 - bijna 32 - jaar en een contract dat in 2027 afloopt, moet er een beslissing volgen over zijn toekomst. Anderlecht zal moeten afwegen of het nog wil verlengen of eerder kiest voor een nieuwe koers op de linkerflank.

Financieel speelt het plaatje eveneens mee. Indien de club nog iets wil recupereren van zijn investering, lijkt een transfer deze zomer de meest logische optie. Een vertrek zou ruimte kunnen creëren voor verjonging en eventuele versterking.


Daar moet dus over nagedacht worden, want de kern mag ook niet te jong worden. Blijft hij een ervaren leider binnen de selectie, of kiest paars-wit voor een nieuwe wending

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

