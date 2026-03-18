Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

Sporting Charleroi leek lange tijd uitzicht te hebben op de Champions' Play-offs. De laatste weken liep het echter helemaal fout voor de troepen van Hans Cornelis.

Nederlaag tegen OH Leuven

Charleroi verloor afgelopen weekend van OH Leuven. In een dolle vijf minuten scoorden de bezoekers twee doelpunten. Een ferme dreun, opnieuw, voor de Carolo’s.

“Ik heb het gevoel dat Charleroi tegen Leuven de nederlaag te veel heeft geleden”, vertelt Alexandre Teklak vastberaden aan La Dernière Heure. “Ik betwijfel of de Zebra’s hun stunt van vorig seizoen kunnen herhalen.”

De dynamiek is volgens hem helemaal anders. Alles begon serieus door te wegen met de nederlaag tegen Cercle Brugge, waarna ook de uitschakeling in de halve finales van de Croky Cup volgde tegen Union SG.

Toekomst Hans Cornelis

“Hun seizoenseinde wordt heel lang”, klinkt het bij Teklak. Al ziet hij ook dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid moet komen over de situatie van Hans Cornelis als trainer van de ploeg.



Als je beslist om met een jonge trainer zoals hij te werken, moet je je ambities herzien, accepteren dat hij fouten maakt – zoals tegen Cercle – en hem steunen. Het wordt interessant om te zien hoe Nicolas Frutos, de nieuwe sportief directeur, dit gaat aanpakken”, besluit Teklak.