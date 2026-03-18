Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Andres Ferrari liep afgelopen weekend een zware blessure op. Er wacht hem, na een operatie, een maandenlange revalidatie.

In januari werd Andres Ferrari van STVV uitgeleend aan Sporting Gijon. De Uruguyaan vond er helemaal zijn draai, tot zondag het noodlot toesloeg.

Ferrari scoorde de 2-1 voor zijn Spaanse werkgever, maar liep daarbij een zware blessure op. Hij brak zijn linkerkuitbeen tijdens de wedstrijd.

Meteen werd duidelijk dat de revalidatie lange tijd zal vergen. Ferrari werd ondertussen met succes geopereerd aan zijn been, maar snel weer spelen is geen optie.

Er wacht hem volgens Het Belang van Limburg een maandenlange revalidatie om deze blessure weer te boven te komen. Zijn uitleenbeurt zit er dan ook volledig op.


In principe keert Ferrari eind juni gewoon terug naar STVV, maar of hij dan al opnieuw fit zal zijn valt sterk te betwijfelen. Wordt vervolgd door voor de spits.

