Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Wout Faes lijkt helemaal herboren bij AS Monaco. Na een moeilijke periode bij Leicester City voelt de Rode Duivel zich opnieuw goed in zijn vel, zowel op als naast het veld. "Het belangrijkste is nu dat ik elke week speel en mijn carrière opnieuw lanceer."

De Belgische verdediger benadrukt dat een terugkeer naar de nationale ploeg geen obsessie is. “Voor mij blijft de nationale ploeg een bonus”, zegt hij nuchter bij Sudinfo. “Maar door opnieuw op het hoogste niveau te spelen, kan die vraag vanzelf weer komen.”

Sinds juni 2025 werd Faes niet meer opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia. De reden was duidelijk. “Hij zei me dat hij me niet meer zou selecteren omdat ik in de Championship speelde. Dat was de enige keer dat ik hem gesproken heb.”

Toch blijft de droom van een nieuw tornooi met de Rode Duivels leven. “Een WK spelen zou geweldig zijn”, klinkt het. “Maar ik wil me daar niet te veel op focussen. Ik moet gewoon blijven presteren bij Monaco, dat is het enige wat ik zelf in handen heb.”

Wout Faes is het niet eens met alle kritiek die hij kreeg

Faes kreeg de voorbije jaren ook zijn deel kritiek, ondanks sterke prestaties op onder meer het EK 2024. “Sommige kritiek was terecht, andere niet”, geeft hij toe. “Maar wie het voetbal echt kent, weet wat ik kan brengen.”



De verdediger laat zich er niet door afleiden. “Ik ben al tien jaar prof en weet wat ik kan en wat ik moet verbeteren”, besluit hij. Met zijn sterke vorm bij Monaco hoopt Faes vooral opnieuw te overtuigen op het veld en zo misschien weer in beeld te komen bij de Rode Duivels.