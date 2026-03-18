Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

De Afrika Cup 2025 krijgt een onverwachte en controversiële nasleep. In een opvallend besluit heeft de Afrikaanse voetbalbond CAF Marokko uitgeroepen tot eindwinnaar, ten koste van Senegal. Een beslissing die het toernooi - dat al bol stond van controverse - nog meer op zijn kop zet.

De finale zelf was bijzonder tumultueus. In het slot verlieten bijna alle Senegalese spelers, op Sadio Mané na, het veld uit onvrede na een strafschopfase voor Marokko. Uiteindelijk keerde Senegal terug, miste Marokko een penalty via Brahim Diaz, en won Senegal de wedstrijd alsnog in de verlengingen. De vreugde bleek echter van korte duur.

De latere beslissing van de CAF om Marokko alsnog tot winnaar uit te roepen, sloeg in als een bom. Gilles Mbiye-Beya, die voor Sporza aanwezig was op het toernooi, reageert scherp: “Neem je die beslissing daags na de finale, dan kan er nog begrip zijn. Maar dat het grootste evenement van de CAF maanden moet wachten op een uitspraak, is compleet van de pot gerukt.”

Volgens Mbiye-Beya is het begrijpelijk dat procedures worden gevolgd, zeker na de klacht van Marokko. Toch vindt hij dat deze zaak absolute prioriteit had moeten krijgen. “Sport draait rond emoties en momentum. Je moet de trofee winnen op het veld. Dat moment is er nu niet.”

Senegal is inmiddels naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) gestapt. Het is niet de eerste keer dat het TAS een beslissing van de CAF zou terugdraaien. De commentator verwijst naar eerdere precedenten waarbij het tribunaal ingreep in beslissingen van de Afrikaanse bond, wat de kans op een nieuwe wending vergroot.

Lees ook... Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt
Naast de sportieve impact is er ook een imagoschade voor het Afrikaanse voetbal. “Welke organisatie wil men zijn?”, vraagt Mbiye-Beya zich af. Hij benadrukt dat de CAF niet alleen moet kijken naar de perceptie naar buiten toe, maar vooral naar de interne werking. Ook de vermindering van eerder opgelegde boetes rond incidenten roept volgens hem vragen op. “Je moet een voorbeeld stellen. Dit soort gedrag kan niet op een voetbalveld.”

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

09:00
1
Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

14:00
BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

23:12
36
Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

13:30
Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

07:40
7
BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

13:01
13
Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

12:40
2
Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

12:20
Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

12:10
"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

12:00
6
Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

11:40
1
De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

11:20
📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

11:00
Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

10:45
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

10:38
Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

10:15
Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

10:00
STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

09:45
3
"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

09:30
3
OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

09:15
Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

08:40
2
Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

08:20
Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

08:00
Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

07:20
2
Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

07:00
1
Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

06:30
Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

23:00
15
En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

En plots gaat het snel: 'Premier League komt aankloppen in Mechelen'

22:30
3
Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

22:00
Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

Dender trekt één cruciale les uit de bemoedigende nederlaag tegen Union

21:50
De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

Sporting Lissabon eindigt het sprookje van Bodo/Glimt met ongeziene vijfklapper

21:20
2
Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

Kiest RSC Anderlecht voor Jari De Busser? 'Deze naam van grote club ligt op tafel'

20:55
Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

Beveren-coach Marink Reedijk verklaart risicovolle move tegen Club NXT

20:50
Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Analyse

Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar"

20:40
6
'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker'

20:20
2

