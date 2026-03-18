Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

De Afrika Cup 2025 krijgt een onverwachte en controversiële nasleep. In een opvallend besluit heeft de Afrikaanse voetbalbond CAF Marokko uitgeroepen tot eindwinnaar, ten koste van Senegal. Een beslissing die het toernooi - dat al bol stond van controverse - nog meer op zijn kop zet.

De finale zelf was bijzonder tumultueus. In het slot verlieten bijna alle Senegalese spelers, op Sadio Mané na, het veld uit onvrede na een strafschopfase voor Marokko. Uiteindelijk keerde Senegal terug, miste Marokko een penalty via Brahim Diaz, en won Senegal de wedstrijd alsnog in de verlengingen. De vreugde bleek echter van korte duur.

Waarom kreeg de zaak geen prioriteit?

De latere beslissing van de CAF om Marokko alsnog tot winnaar uit te roepen, sloeg in als een bom. Gilles Mbiye-Beya, die voor Sporza aanwezig was op het toernooi, reageert scherp: “Neem je die beslissing daags na de finale, dan kan er nog begrip zijn. Maar dat het grootste evenement van de CAF maanden moet wachten op een uitspraak, is compleet van de pot gerukt.”

Volgens Mbiye-Beya is het begrijpelijk dat procedures worden gevolgd, zeker na de klacht van Marokko. Toch vindt hij dat deze zaak absolute prioriteit had moeten krijgen. “Sport draait rond emoties en momentum. Je moet de trofee winnen op het veld. Dat moment is er nu niet.”

Verhaal is nog niet gedaan

Senegal is inmiddels naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) gestapt. Het is niet de eerste keer dat het TAS een beslissing van de CAF zou terugdraaien. De commentator verwijst naar eerdere precedenten waarbij het tribunaal ingreep in beslissingen van de Afrikaanse bond, wat de kans op een nieuwe wending vergroot.

Naast de sportieve impact is er ook een imagoschade voor het Afrikaanse voetbal. “Welke organisatie wil men zijn?”, vraagt Mbiye-Beya zich af. Hij benadrukt dat de CAF niet alleen moet kijken naar de perceptie naar buiten toe, maar vooral naar de interne werking. Ook de vermindering van eerder opgelegde boetes rond incidenten roept volgens hem vragen op. “Je moet een voorbeeld stellen. Dit soort gedrag kan niet op een voetbalveld.”