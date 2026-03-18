Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Hoewel hij ondanks zijn liefdesverklaring aan La Roja nooit voor de Spaanse U21 heeft gespeeld, lijkt Matias Fernandez-Pardo van gedachten veranderd te zijn. Wordt hij de grote verrassing in de volgende selectie van Rudi Garcia?

"Ik wil voor Spanje spelen": eind 2024 liet Matias Fernandez-Pardo daar geen twijfel over bestaan. Ondanks zijn geboorte in Brussel en zijn verleden bij Anderlecht, KV Mechelen en AA Gent, wilde de aanvaller, die net was teruggekeerd bij LOSC waar hij ook tijdens zijn opleiding passeerde, op het internationale toneel de Spaanse roots van zijn vader eren.

Een eerlijke boodschap van de voormalige Belgische jeugdinternational van U15 tot en met U19, die dus nooit werd opgeroepen voor de U21. Maar terwijl zijn keuze voor een nationale ploeg vast leek te liggen, schitterde Matias Fernandez-Pardo door afwezigheid in de beloften-selecties van La Roja, terwijl hij nochtans alle kwaliteiten had om erbij te zitten.

Een episode die min of meer samenviel met de komst van Rudi Garcia, maar vooral ook die van Vincent Mannaert, die de dubbelnationalen tot prioriteit heeft gemaakt bij de Rode Duivels en bij de KBVB. De voormalige sterke man van Club Brugge zal een heel concrete en overtuigende babbel hebben gehad met de aanvaller van Lille, zodanig dat hij blijkbaar over de streep is getrokken door het Belgische project en op zijn beslissing lijkt te zijn teruggekomen.

Matias Fernandez-Pardo, de verrassing in de selectie van Rudi Garcia?

Dat zal bevestigd worden, of niet, in de selectie die Rudi Garcia deze vrijdag om 13.00 uur bekendmaakt tijdens een persconferentie in het Proximus Basecamp in Tubeke. Maar zijn aanwezigheid, aanstaande zondag, in het "Club Ligue 1 +" om onder meer de vraag "Wordt Matias Fernandez-Pardo geselecteerd voor België?" te bespreken, lijkt een bijzonder duidelijke boodschap te sturen.

Want dat betekent dat de bondscoach van de Rode Duivels de laatste speeldag van de reguliere fase van de Jupiler Pro League zal missen. Om het te hebben over een aanvaller die voor hem mogelijk niet eens selecteerbaar zou zijn? Dat houdt weinig steek, en de kans dat hij naar Frankrijk trekt, waar Fernandez-Pardo speelt, om zijn selectie toe te lichten, lijkt veel logischer.





Met vijf goals en zes assists in alle competities voor Lille dit seizoen is Fernandez-Pardo een profiel dat op alle drie de aanvallende posities uit de voeten kan, een polyvalentie die altijd welkom is op een groot toernooi en in een kern die geplaagd wordt door blessures. Hij zou dus wel eens de verrassing in de selectie van Rudi Garcia kunnen zijn en zo eindelijk een einde maken aan de discussies over zijn internationale toekomst.