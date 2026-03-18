Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit
Hoewel hij ondanks zijn liefdesverklaring aan La Roja nooit voor de Spaanse U21 heeft gespeeld, lijkt Matias Fernandez-Pardo van gedachten veranderd te zijn. Wordt hij de grote verrassing in de volgende selectie van Rudi Garcia?

"Ik wil voor Spanje spelen": eind 2024 liet Matias Fernandez-Pardo daar geen twijfel over bestaan. Ondanks zijn geboorte in Brussel en zijn verleden bij Anderlecht, KV Mechelen en AA Gent, wilde de aanvaller, die net was teruggekeerd bij LOSC waar hij ook tijdens zijn opleiding passeerde, op het internationale toneel de Spaanse roots van zijn vader eren.

Een eerlijke boodschap van de voormalige Belgische jeugdinternational van U15 tot en met U19, die dus nooit werd opgeroepen voor de U21. Maar terwijl zijn keuze voor een nationale ploeg vast leek te liggen, schitterde Matias Fernandez-Pardo door afwezigheid in de beloften-selecties van La Roja, terwijl hij nochtans alle kwaliteiten had om erbij te zitten.

Een episode die min of meer samenviel met de komst van Rudi Garcia, maar vooral ook die van Vincent Mannaert, die de dubbelnationalen tot prioriteit heeft gemaakt bij de Rode Duivels en bij de KBVB. De voormalige sterke man van Club Brugge zal een heel concrete en overtuigende babbel hebben gehad met de aanvaller van Lille, zodanig dat hij blijkbaar over de streep is getrokken door het Belgische project en op zijn beslissing lijkt te zijn teruggekomen.

Matias Fernandez-Pardo, de verrassing in de selectie van Rudi Garcia?

Dat zal bevestigd worden, of niet, in de selectie die Rudi Garcia deze vrijdag om 13.00 uur bekendmaakt tijdens een persconferentie in het Proximus Basecamp in Tubeke. Maar zijn aanwezigheid, aanstaande zondag, in het "Club Ligue 1 +" om onder meer de vraag "Wordt Matias Fernandez-Pardo geselecteerd voor België?" te bespreken, lijkt een bijzonder duidelijke boodschap te sturen.

Want dat betekent dat de bondscoach van de Rode Duivels de laatste speeldag van de reguliere fase van de Jupiler Pro League zal missen. Om het te hebben over een aanvaller die voor hem mogelijk niet eens selecteerbaar zou zijn? Dat houdt weinig steek, en de kans dat hij naar Frankrijk trekt, waar Fernandez-Pardo speelt, om zijn selectie toe te lichten, lijkt veel logischer.

Met vijf goals en zes assists in alle competities voor Lille dit seizoen is Fernandez-Pardo een profiel dat op alle drie de aanvallende posities uit de voeten kan, een polyvalentie die altijd welkom is op een groot toernooi en in een kern die geplaagd wordt door blessures. Hij zou dus wel eens de verrassing in de selectie van Rudi Garcia kunnen zijn en zo eindelijk een einde maken aan de discussies over zijn internationale toekomst.

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

20:00
Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

19:00
Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

19:40
KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

18:00
Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

19:20
Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

17:40
Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

18:20
Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

17:20
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

17:00
🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

15:00
Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

15:30
Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

16:30
KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

15:45
Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

15:56
Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

14:30
De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

11:20
Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

14:00
Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

13:30
BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

13:01
Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

12:40
Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

12:20
Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

12:10
"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

12:00
Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

11:40
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

10:38
Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

10:45
📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

11:00
Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

10:00
STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

09:45
"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

09:30
Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

10:15
Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

09:00
OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

09:15
Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

08:40
Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

08:00
Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

08:20

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

