Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Italië, Engeland, Duitsland of... België? Nicolo Tresoldi moet zijn keuze maken
Club Brugge heeft met Nicolo Tresoldi nog maar eens goud in handen. AC Milan heeft de 21-jarige aanvaller op de verlanglijst gezet. Ook een terugkeer naar Duitsland of een verhuis naar Engeland behoort tot de mogelijkheden.

Club Brugge haalde Nicolo Tresoldi in het tussenseizoen voor 7,5 miljoen euro weg bij Hannover 96. De 21-jarige Duitser met Italiaanse roots doorliep de jeugdreeksen bij Die Roten én debuteerde er eveneens in de hoofdmacht.

In het Jan Breydelstadion is Tresoldi helemaal ontbolsterd. De spits is onder Ivan Leko niet uit de basiself weg te denken. Het is dan ook geen verrassing dat hij nu al wordt gelinkt aan een transfer.

Nicolo Tresoldi droomt van... AC Milan

AC Milan volgt Tresoldi alvast op de voet. Leuk om weten: Tresoldi is van kleinsaf aan een grote fan van I Rossoneri en steekt niet onder stoelen of banken dat een transfer naar San Siro zijn natte droom is.

Maar ook in Duitsland is Tresoldi niet vergeten. De Duitse media weten dat Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt al via de informele weg hebben geïnformeerd naar de voorwaarden van de aanvaller. Dat geldt evenzeer voor Arsenal FC.

Italië, Engeland, Duitsland of... België?


Tresoldi heeft een contract tot medio 2029 bij Club Brugge. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dertien miljoen euro. Voor dat bedrag is de Italiaanse Duitser echter niét op te halen in het Jan Breydelstadion.
 

