KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog
Timi Max Elšnik blijft niet onopgemerkt in België. De Sloveense middenvelder van Rode Ster Belgrado stond eind augustus nog dicht bij een transfer naar Trabzonspor, maar die overstap ging uiteindelijk niet door. Als compensatie kreeg hij een nieuw contract tot de zomer van 2028.

De 27-jarige Elšnik is sinds zijn komst van Olimpija Ljubljana uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld. Zijn stabiliteit en werkethiek maken hem een belangrijke pion. Ook in de nationale ploeg van Slovenië is hij intussen een vaste waarde.

Voor de Belgische markt is hij een interessante naam geworden. Volgens verschillende berichten in zijn thuisland bereidt KAA Gent een concreet bod voor. 

De Buffalo’s zouden hem al langer volgen en zien in hem een speler met ervaring op Europees niveau. Sowieso moet Gent zijn middenveld herschikken naar volgend seizoen toe.

Gent had Elsnik al eerder in het vizier

Gent had hem twee jaar geleden al in het vizier na sterke prestaties, maar toen kwam de transfer niet rond. Nu lijkt de situatie anders, zeker omdat Elšnik in de zomer opnieuw mag vertrekken als er een passend voorstel komt. Ook andere clubs uit het buitenland houden hem in de gaten.


De Belgische interesse is geen toeval. Elšnik combineert ervaring, duelkracht en overzicht, kwaliteiten die in de Jupiler Pro League gewaardeerd worden. 

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

