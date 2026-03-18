KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

Timi Max Elšnik blijft niet onopgemerkt in België. De Sloveense middenvelder van Rode Ster Belgrado stond eind augustus nog dicht bij een transfer naar Trabzonspor, maar die overstap ging uiteindelijk niet door. Als compensatie kreeg hij een nieuw contract tot de zomer van 2028.

De 27-jarige Elšnik is sinds zijn komst van Olimpija Ljubljana uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld. Zijn stabiliteit en werkethiek maken hem een belangrijke pion. Ook in de nationale ploeg van Slovenië is hij intussen een vaste waarde.

Voor de Belgische markt is hij een interessante naam geworden. Volgens verschillende berichten in zijn thuisland bereidt KAA Gent een concreet bod voor.

De Buffalo’s zouden hem al langer volgen en zien in hem een speler met ervaring op Europees niveau. Sowieso moet Gent zijn middenveld herschikken naar volgend seizoen toe.

Gent had Elsnik al eerder in het vizier

Gent had hem twee jaar geleden al in het vizier na sterke prestaties, maar toen kwam de transfer niet rond. Nu lijkt de situatie anders, zeker omdat Elšnik in de zomer opnieuw mag vertrekken als er een passend voorstel komt. Ook andere clubs uit het buitenland houden hem in de gaten.



De Belgische interesse is geen toeval. Elšnik combineert ervaring, duelkracht en overzicht, kwaliteiten die in de Jupiler Pro League gewaardeerd worden.