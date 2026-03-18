De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels gaan naar Amerika tijdens de volgende interlandbreak. Geen kwalificatiematchen, maar vriendschappelijke duels geven dit moment een nieuwe dimensie.

Veel Rode Duivels geblesseerd

De voorbije weken weerklonken heel wat onheilspellende berichten over de Rode Duivels. De ene na de andere speler viel geblesseerd uit, waardoor bondscoach Rudi Garcia niet veel zou hebben aan de oefenmatchen van eind deze maand.

Maar ondertussen komen er meer en meer positieve geluiden over de nationale ploeg. Spelers geraken beetje bij beetje weer fit, of gaan hoe dan ook mee naar de Verenigde Staten, ook al zijn ze nog geblesseerd.

Al was er dinsdagavond weer een onheilspellend teken over Thibaut Courtois die in Manchester bij de rust vervangen werd. “Maar we kregen wel al snel het bericht dat er niets ernstigs aan de hand was”, klinkt het bij Peter Vandenbempt op Sporza.

Teambuilding

De hoop is groot dat hij komend weekend tegen Atletico Madrid speelt. “En - nog belangrijker - dat hij volgende week mee op het vliegtuig kan met de Rode Duivels voor die twee wedstrijden in de VS.”

De analist ziet deze interlandbreak een nieuwe dimensie krijgen. “Dat wordt een soort teambuilding, als ik lees dat de geblesseerde Youri Tielemans meegaat. Ook jongens als De Bruyne en Lukaku, pas weer fit, zullen meereizen. Dan vind ik het belangrijk dat Thibaut Courtois er ook bij is”, besluit Vandenbempt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 29
Torino Torino 4-1 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 2-1 Lecce Lecce
Udinese Udinese 0-1 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 0-2 Genoa Genoa
Pisa Pisa 3-1 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 0-1 Bologna Bologna
Como Como 2-1 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 1-0 AC Milan AC Milan
Cremonese Cremonese 1-4 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau CringeMedia CringeMedia over Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit franchi franchi over 'PSG wil Monaco en Stuttgart aftroeven voor JPL-smaakmaker' franchi franchi over Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot" Blackadder Blackadder over STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité Divano Divano over Moet hij straks niet in de selectie van de Rode Duivels zitten? "Heynen is beter dan in het kampioenenjaar" Vital Verheyen Vital Verheyen over Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure MALYNWA MALYNWA over "Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws Nero Nero over Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht Stigo12 Stigo12 over Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved