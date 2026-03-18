De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De Rode Duivels gaan naar Amerika tijdens de volgende interlandbreak. Geen kwalificatiematchen, maar vriendschappelijke duels geven dit moment een nieuwe dimensie.

Veel Rode Duivels geblesseerd

De voorbije weken weerklonken heel wat onheilspellende berichten over de Rode Duivels. De ene na de andere speler viel geblesseerd uit, waardoor bondscoach Rudi Garcia niet veel zou hebben aan de oefenmatchen van eind deze maand.

Maar ondertussen komen er meer en meer positieve geluiden over de nationale ploeg. Spelers geraken beetje bij beetje weer fit, of gaan hoe dan ook mee naar de Verenigde Staten, ook al zijn ze nog geblesseerd.

Al was er dinsdagavond weer een onheilspellend teken over Thibaut Courtois die in Manchester bij de rust vervangen werd. “Maar we kregen wel al snel het bericht dat er niets ernstigs aan de hand was”, klinkt het bij Peter Vandenbempt op Sporza.

Teambuilding

De hoop is groot dat hij komend weekend tegen Atletico Madrid speelt. “En - nog belangrijker - dat hij volgende week mee op het vliegtuig kan met de Rode Duivels voor die twee wedstrijden in de VS.”

De analist ziet deze interlandbreak een nieuwe dimensie krijgen. “Dat wordt een soort teambuilding, als ik lees dat de geblesseerde Youri Tielemans meegaat. Ook jongens als De Bruyne en Lukaku, pas weer fit, zullen meereizen. Dan vind ik het belangrijk dat Thibaut Courtois er ook bij is”, besluit Vandenbempt.