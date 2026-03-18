Niet toegelaten in kleedkamer van Arsenal én loon van (amper) vierhonderd euro per week: Max Dowman is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League

Max Dowman kroonde zich afgelopen weekend tot de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Premier League. Al is de achtergrond bij dat stukje geschiedenis héél opvallend.

Max Dowman was afgelopen zaterdag slechts 16 jaar en 73 dagen jong toen hij de 2-0 scoorde voor Arsenal FC tegen Everton FC. Op die manier stootte de flankaanvaller James Vaughan uit 2005.

De achtergrond bij het ongelooflijke verhaal is overigens héél interessant om neer te pennen. Zo kreeg Dowman zaterdagavond de kans niet om te vieren in de kleedkamer met zijn ploegmaats.

Omdat de flankaanvaller minderjarig is mag hij zich door de zogenaamde 'FA Safeguarding Policy' niet omkleden of douchen in de kleedkamer van het A-elftal. Dowman beleefde zijn persoonlijke geschiedschrijving dus helemaal alleen.

Daarnaast heeft Dowman evenmin het loon van een doelpuntenmaker in de Premier League. Engelse jeugdspelers mogen pas op hun zeventiende een eerste profcontract tekenen.

Voorlopig moet Dowman het stellen met een bescheiden loon van vierhonderd euro per week. Al tekende het jeugdproduct van The Gunners wel al een voorakkoord. En in dat contract zullen de cijfers héél duidelijk aangepast zijn.