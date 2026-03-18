Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

De kans op de Champions' Play-offs is uiterst klein, maar bij Standard de Liège weigert men het seizoen al af te schrijven. Tegen KVC Westerlo (zondag 18u30) moet de ploeg van trainer Vincent Euvrard officieel de voorbereiding van de strijd in de Europe Play-offs aanvatten.

Er is maar één duidelijke ambitie: winnen! Hoewel supporters de hoop op een topnotering grotendeels hebben opgegeven, klinkt er intern een andere boodschap. De nieuwe sportieve leiding, met onder meer Marc Wilmots, wil geen louter figurantenrol in de mini-competitie.

Al 30 matchen niet meer gewonnen in de Europe Play-offs

De cijfers zijn allesbehalve geruststellend. Standard won al 30 wedstrijden op rij niet in de Europe Play-offs, becijferde men bij Sudinfo. De laatste zege dateert van 8 mei 2021, thuis tegen KAA Gent. Een statistiek die zwaar weegt in het collectieve geheugen van de club.

Precies daarom wil de directie het tij keren. “Er is nog een Europees ticket te verdienen, dus we moeten het voluit spelen”, is de duidelijke boodschap binnen de club. Geen vrijblijvendheid meer, maar maximale focus tot het einde van het seizoen.

Boodschap aan de spelers is duidelijk

Opvallend is dat de huidige spelerskern grotendeels in handen van de club is en dus ook volgend seizoen nog aanwezig zal zijn. Wie zich nu toont, kan punten scoren richting 2025-2026. Wie afhaakt, riskeert uit de plannen te verdwijnen.



Voor Standard is deze mini-campagne dus meer dan een formaliteit. Het moet een signaal worden naar supporters, concurrenten en vooral naar zichzelf: de Europe Play-offs worden geen verplicht nummertje, maar een doel op zich.