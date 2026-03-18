Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Het staat in de sterren geschreven dat Erling Braut Haaland op een dag voor Real Madrid zal spelen. Ondertussen lijken we ook een tijdsbepaling te hebben gevonden in datzelfde sterrenboek.

Real Madrid en Erling Braut Haaland flirten al jarenlang met elkaar. Het lijkt dan ook een vaststaand feit dat de 25-jarige Noor ooit de transfer naar het Estadio Santiago Bernabeu zal maken.

Florentino Perez steekt zijn bewondering voor Haaland niet onder stoelen of banken, terwijl de aanvaller zelf al meermaals heeft uitgesproken dat De Koninklijke al van kleinsaf zijn droomclub is.

Contract tot medio 2034 zónder afkoopsom

Haaland heeft een lopend contract tot medio 2034 bij The Citizens. El Nacional weet echter dat de 48-voudig Noors international in recente gesprekken met de clubleiding van Manchester City zijn vertrekwens heeft uitgesproken.

Om het mes niét te hard op de keel te duwen geeft Haaland zijn werkgever tijd om een vervanger te zoeken. Het is de bedoeling van de aanvaller om na volgend seizoen andere oorden op te zoeken.

Real Madrid zal moéten betalen

Lees ook... Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels›

Lees: naar Real Madrid te verkassen. Al is er een belangrijke kanttekening om rekening mee te houden. In het huidige contract van Haaland staat géén afkoopsom meer. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Noor op tweehonderd miljoen euro. Perez zal moéten dokken.