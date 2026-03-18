Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken'

Manuel Gonzalez
Het staat in de sterren geschreven dat Erling Braut Haaland op een dag voor Real Madrid zal spelen. Ondertussen lijken we ook een tijdsbepaling te hebben gevonden in datzelfde sterrenboek.

Real Madrid en Erling Braut Haaland flirten al jarenlang met elkaar. Het lijkt dan ook een vaststaand feit dat de 25-jarige Noor ooit de transfer naar het Estadio Santiago Bernabeu zal maken.

Florentino Perez steekt zijn bewondering voor Haaland niet onder stoelen of banken, terwijl de aanvaller zelf al meermaals heeft uitgesproken dat De Koninklijke al van kleinsaf zijn droomclub is.

Contract tot medio 2034 zónder afkoopsom

Haaland heeft een lopend contract tot medio 2034 bij The Citizens. El Nacional weet echter dat de 48-voudig Noors international in recente gesprekken met de clubleiding van Manchester City zijn vertrekwens heeft uitgesproken.

Om het mes niét te hard op de keel te duwen geeft Haaland zijn werkgever tijd om een vervanger te zoeken. Het is de bedoeling van de aanvaller om na volgend seizoen andere oorden op te zoeken.

Real Madrid zal moéten betalen

naar Real Madrid te verkassen. Al is er een belangrijke kanttekening om rekening mee te houden. In het huidige contract van Haaland staat géén afkoopsom meer. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Noor op tweehonderd miljoen euro. Perez zal moéten dokken.

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

'Zulte Waregem verrast en kiest voor nieuwe coach die géén enkele ervaring heeft in Jupiler Pro League'

Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Een nieuwe kans voor Wout Faes bij de Rode Duivels? "Rudi Garcia heeft me de reden gegeven"

Wordt dit de grote verrassing in de selectie van de Rudi Garcia? Twijfelende speler met dubbele nationaliteit

Saelemaekers twijfelt geen seconde bij de vraag wie de beste was waarmee hij samenspeelde: "Mamma mia!"

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

KAA Gent denkt al aan volgend seizoen en heeft middenvelder op het oog

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Alarmfase rood: beresterke Thibaut Courtois valt uit - deze teams door naar kwartfinales CL

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

 1/16 Finales (T)
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Bodø Glimt Bodø Glimt
Arsenal Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Manchester City Manchester City 1-2 Real Madrid Real Madrid
Chelsea Chelsea 0-3 PSG PSG
Barcelona Barcelona 6-2 Newcastle United Newcastle United
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Galatasaray Galatasaray
Bayern München Bayern München 21:00 Atalanta Atalanta
Tottenham Tottenham 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid

