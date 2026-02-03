Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Het is Real Madrid menens om Erling Braut Haaland naar het Estadio Santiago Bernabeu te halen. En ook de aanvaller ziet zo'n verhuis zitten. Er wordt in Madrid en omstreken over niets anders meer gepraat bij de tapas.

Madrid - en dan vooral het witte deel van de stad - is in de ban van Erling Braut Haaland. Florentino Perez heeft er zijn persoonlijk doel van gemaakt om de aanvaller naar Real Madrid te halen.

Haaland heeft een lopend contract tot medio 2034 bij Manchester City, maar daar trekt De Koninklijke zich helemaal niets van aan. Integendeel zelfs.

500 miljoen (!) euro

We schreven eerder al dat Real Madrid vijfhonderd miljoen euro (!) aan het verzamelen is om Haaland naar Spanje te halen. Perez is er heilig van overtuigd dat hij in zijn opzet zal slagen.

De wil van Haaland doet de fans van Real Madrid nog meer watertanden. "Er is maar één club waarvoor Haaland Manchester City wil verlaten: Real Madrid", citeren de Spaanse media zijn entourage.

Dé transfersoap van komende zomer



Het is genoeg om nu al middenin dé transfersoap van komende zomer te zitten. We kunnen nu al stellen: wordt ongetwijfeld vervolgd.