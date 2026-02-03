Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Antwerp haalde opgelucht adem met een overtuigende 0-4-zege bij Cercle Brugge, ondanks een gehavende kern door ziekte. De prestatie gaf vertrouwen, maar richting de beker wacht meteen een nieuwe test.

Antwerp kon afgelopen weekend na twee zeer pijnlijke nederlagen weer aanknopen met een 0-4-zege tegen Cercle Brugge. Dat terwijl er heel wat spelers niet bij konden zijn. Verschillende spelers waren ziek.

"Er moest serieus gepuzzeld worden met de vele zieken: Kerk, Al-Sahafi, maar vooral ook Dierckx", zegt Patrick Goots bij Het Nieuwsblad. "Als je dan toch díé prestatie kunt neerzetten – geholpen door de vroege rode kaart voor Cercle-doelman Warleson – dan doet dat deugd."

Afwachten wie er donderdag fit zal zijn bij Antwerp

"En niet alleen richting de twee bekermatchen tegen Anderlecht, maar ook richting de competitieduels tegen KV Mechelen en Westerlo. Antwerp staat voor een belangrijke februarimaand", gaat hij verder.

Toch maakt Goots zich wat zorgen met oog op de belangrijke bekerwedstrijd tegen Anderlecht. Antwerp moet hopen dat de er niet meer spelers uitvallen met ziekte en dat de anderen genezen.



"Ik was vorige week ook op de sukkel door ziekte en zou niet in staat zijn geweest om een wedstrijd te spelen. Dus zat ik te denken: gaan die jongens tegen donderdag wel voldoende hersteld zijn? Zij worden gelukkig beter opgevolgd door de dokters, maar toch. Met de geschorste Kouyaté en de geblesseerde Van Helden mist Antwerp sowieso al twee pionnen", aldus Goots.