Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures
Foto: © photonews

Thomas Foket maakte opnieuw minuten bij RSCA Futures. Zijn situatie bij Anderlecht blijft complex, maar hij houdt de focus op inzet en beschikbaarheid.

Terugkeer van Foket in competitieverband

Foket speelde zijn eerste officiële wedstrijd sinds 9 december. Het was pas zijn tweede partij van het seizoen, nadat hij sinds de zomer buiten de A-kern van RSC Anderlecht viel. Hij werkte maandenlang mee met de Futures om fit te blijven.

“Ik ben me altijd serieus blijven voorbereiden met de jongeren, in afwachting van elke kans die Anderlecht me wilde geven”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

De club leek open te staan voor een oplossing tijdens de wintermercato, maar die kwam er niet, tenzij er nog iets uit de bus gevallen is dat nog niet werd bekendgemaakt. “Met mijn entourage proberen we een gunstige oplossing te vinden voor mij.”

Ontbinding van contract Foket?

Zijn contract loopt nog tot 2027, wat de situatie extra gevoelig maakt. Ondanks de omstandigheden benadrukte Foket dat hij klaarstaat om te spelen. “Het maakt niet uit, ik wil gewoon spelen. Fysiek ben ik klaar, dat heb ik vandaag getoond”, is zijn enige vraag die hij heeft op dit moment.


Foket erkent dat zijn positie verre van eenvoudig is. “De situatie is verre van evident, maar ze is wat ze is… Ik moet ze accepteren en vooruitgaan om te herlanceren.” Voorlopig blijft het afwachten op een mogelijke oplossing. Zijn contract ontbinden lijkt de simpelste manier.

